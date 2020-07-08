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Чикаго: группа неизвестных открыла огонь по местным жителям

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Чикаго: группа неизвестных открыла огонь по местным жителям
фото: pixabey

Вечером группа неизвестных открыла огонь по жителям Чикаго. В результате стрельбы пострадали несколько человек, в том числе семилетняя девочка.

Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали школьницу с огнестрельными ранениями. Однако врачам не удалось спасти жизнь девочки. Через некоторое время она скончалась.

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