Депутат МГД Самышина рассказала о правилах безопасного летнего отдыха

Согласно прогнозам синоптиков, в столицу вновь возвращается летняя жара. Не все жители города переносят такую погоду легко. В особенности это касается пожилых и метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями эндокринной системы.

Депутат Московской городской Думы, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина предупреждает есть правила, о которых следует помнить всем, а не только представителям групп риска:

«Во-первых, это контроль артериального давления. При снижении атмосферного давления и повышении температуры воздуха происходит расширение сосудистого русла и понижение артериального давления. Это вызывает недомогания, которые гипотоники испытывают накануне неблагоприятной погоды. По той же причине тяжело переносят они и жару. Гипертоникам же, напротив, противопоказано переохлаждение, ведь тогда сужаются кровеносные сосуды, а давление, соответственно, повышается. Но есть один очень важный нюанс: зачастую гипертоники, обнаружив, что обычное для них высокое давление в жаркий сезон вдруг стало снижаться, отказываются от предписанных врачами лекарств. Вот этого делать нельзя ни в коем случае!

Вторая опасность - воздействие ультрафиолетового излучения. Чтобы избежать риска злокачественных новообразований на коже и не пострадать от гиперинсоляции, лучше не загорать под открытым солнцем. Как бы эффектно не выглядел насыщенный загар, надо помнить, что он всего-навсего защитная реакция организма в ответ на повреждения от ультрафиолета. Отправляясь на пляж, помните - что оптимальное время для нахождения на солнце — до 11.00 и после 16.00. Взрослым людям под прямыми лучами солнца нежелательно находиться дольше 20 минут, под рассеянными — достаточно 45 минут, а детям лучше вообще не травмировать кожу излишним ультрафиолетом, тем более – при чрезмерно активном солнце. И малышам, и взрослыми надо помнить о панамах и солнцезащитном креме.

Третье правило касается питьевого режима. Помните, что широко обсуждаемая рекомендация о двух литрах воды в день подойдет далеко не каждому человеку, у всех свои особенности организма. Восполнять же теряемую с потом влагу необходимо, но при этом следует избегать сладкой газировки и слабоалкогольных напитков - жажду они не утолят, а вот нагрузку на печень и почки дадут изрядную. В черном списке для лета также кофе и крепкий чай, а также избыток мороженого - это жир и сахар. Полезно в своем меню увеличить долю овощей и фруктов с повышенным содержанием влаги: огурцы, арбузы, яблоки для этой цели подходят прекрасно.

Четвертый момент, о котором часто забывают - летом надо беречь ноги. И это касается не только тщательной гигиены в условиях повышенного потоотделения и возможности контакта с неблагоприятной средой в слишком открытой обуви. Летом особое внимание также надо уделить профилактике отёков и нарушений кровоснабжения, воспользоваться методами венотонизирующей терапии.

И наконец, пятая опасность – это избыток физической активности. В условиях повышенной влажности и при температуре воздуха выше 30 градусов силовые тренировки и активные физические упражнения могут быть опасны для здоровья. Жаркая погода нередко провоцирует мышечные спазмы и тепловой обморок из-за потери жидкости и соли вследствие обильного потоотделения. Если почувствовали себя плохо, протрите виски и лоб холодной водой, помассируйте мочки ушей. Выпейте таблетку, которая помогает снять спазмы сосудов.

Помните эти несложные правила, берегите здоровье - своё и своих близких».