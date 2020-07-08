В Краснодаре обсудили вопросы развития систем водоотведения

Аргументы Недели → Общество

8 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вопросы развития систем водоотведения в регионе обсудили на совещании в Краснодаре. Участие в работе совещания приняли руководители Минкурортов, Минприроды, ТЭК и ЖКХ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также Кубанского водного бассейнового управления. Формат подобного взаимодействия был определен ранее на одной из встреч спикера ЗСК Юрия Бурлачко с прокурором края Сергеем Табельским.

В рамках достигнутых между ними договоренностей депутаты и глава надзорного ведомства уже провели одно совместное мероприятие, на котором обсудили задачи, направленные на укрепление правопорядка, безопасности и стабильности в регионе.

На этот раз предметом разговора стало состояние коммунальной инфраструктуры. В своем вступительном слове спикер ЗСК подчеркнул, что водоотведение, как одна из жизнеобеспечивающих отраслей хозяйства, связана не только с качеством обслуживания населения и хозяйствующих субъектов, но и с санитарно-эпидемиологическим благополучием и экологией.

При этом руководитель регионального парламента отметил: в крае регулярно выявляются факты негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод хозяйствующими субъектами, не подключенными к централизованным сетям канализации.

– Безусловно, эта ситуация нам известна. Решение связанных с ней проблем находится под пристальным контролем депутатов профильных комитетов ЗСК и, конечно, наших коллег из правоохранительных органов, – сказал Юрий Бурлачко.

Сергей Табельский, в свою очередь, акцентировал внимание присутствующих на том, что за проблемой водоотведения скрываются десятки других, локальных, сложностей.

– Анализ правоприменительной практики показывает: вопросы водоотведения связаны с техническими возможностями коммунальной инфраструктуры и, естественно, с финансированием. По результатам проверок установлено, что большая часть муниципалитетов практически не участвует в мероприятиях по финансированию содержания и ремонта водопроводных сетей. Передав их в третьи руки, районы тем самым самоизолируются от проблемных вопросов, – пояснил прокурор края.

Далее выступили председатели профильных комитетов. Александр Джеус, курирующий в краевом парламенте санаторно-курортную отрасль, ознакомил коллег с экологической ситуацией на водных объектах края, в том числе на Азово-Черноморском побережье. Владимир Лыбанев, возглавляющий комитет по вопросам строительства и ЖКХ, рассказал о текущей ситуации в сфере воодоотведения. По его словам, системы хозяйственно-бытовой канализации в регионе включают в себя 214 централизованных комплексов по сбору, очистке и отведению очищенных сточных вод и семь отдельных канализационных сетей. При этом производственные мощности систем составляют почти 1,7 млн кубометров в сутки.

– Проблемы копились у нас много лет. И решались они, в основном, точечно. Предпринимаемые же органами власти попытки систематизировать данную работу через государственные или ведомственные программы сталкивались с отсутствием проектов и серьезным недофинансированием, – обозначил проблему депутат.

В настоящее время подготовлен очередной проект подпрограммы по развитию водоочистной и канализационной инфраструктуры Азово-Черноморского побережья края для включения в одну из федеральных программ. Планируется реализация мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации и глубоководных выпусков. На это потребуется 37 миллиардов рублей.

Министр краевого ТЭК и ЖКХ Александр Трембицкий согласился с тем, что для ремонта сетей требуются немалые средства. И именно этот фактор, считает он, не позволяет одномоментно решать существующие трудности.

Завершая мероприятие, председатель ЗСК Юрий Бурлачко предложил главе профильного министерства разработать дорожную карту по поэтапному выходу из сложившейся ситуации и утвердить календарные планы решения данной проблемы.

– В ноябре этого года на одной из планерок мы обязательно заслушаем информацию о том, как продвигается дело по наиболее острым вопросам отрасли. Я рад, что сегодня совместными усилиями мы придали импульс проблеме водоотведения. Данный вопрос, на первый взгляд, не такой заметный, но он очень значимый для нашего региона, – резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам встречи была принята резолюция, в которой содержатся рекомендации всем профильным ведомствам и органам местного самоуправления.