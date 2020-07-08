Сергей Аксенов: «На возобновление подачи воды с Украины мы не рассчитываем, как и на здравый смысл ее руководства»

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8 июля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели», Беседовал Юрий Мильчинский ]

Фото: Global Look Press

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, как региону удалось пережить режим самоизоляции, о результатах голосования по правкам в Конституцию среди крымчан, а также выразил уверенность, что перемены к лучшему обязательно будут.

- С какими трудностями пришлось столкнуться Вам, как главе Крыма, во время пандемии?

- Это абсолютно нестандартная ситуация, нигде нет четкого регламента, механизма действий. Поэтому надо было вникать в каждую ситуацию, каждую конкретную проблему. Работали по принципу: рассчитывай на худшее, надейся на лучшее, действуй по ситуации.

Были и специфические региональные проблемы. Например, в силу наших крымских особенностей, из-за того, что период присвоения ОКВЭДов у нас начался позже, чем в других субъектах РФ, часть пострадавших от распространения коронавируса сфер не попала в постановление Правительства РФ, которое регламентирует помощь таким отраслям и предприятиям. Наш Президент принял решение выделить средства Республике Крым и городу Севастополю на выплаты компаниям из списка общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которые по факту не работали в апреле, мае и июне. В общей сложности республике выделено 3,8 миллиарда рублей, что позволяет в полном объеме выплатить компенсацию в размере МРОТ тем предприятиям, которые сохранили 90% штатной численности сотрудников.

Пожалуй, самым сложным было найти «золотую середину» между неоправданным риском и неоправданными ограничениями. Это большая ответственность как перед крымчанами, так и перед руководством страны, ведь на кону безопасность граждан, человеческие жизни. У нас нет права на ошибку, все действия должны быть четкими, выверенными и справедливыми. По словам Президента, подход к открытию экономики в регионах должен учитывать местную специфику, мнение специалистов, быть осторожным и взвешенным, обеспечивать безопасность граждан, но при этом не подрывать работу бизнеса. Так мы и стараемся действовать.

- Как Вы оцениваете работу властных структур во время эпидемии?

- В целом работа была слаженной, достаточно эффективной. Собственно, благодаря этому, нам и удалось удержать ситуацию под контролем, избежать неблагоприятного сценария. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех, кто был причастен к этой работе. Это, в первую очередь, медицинские и социальные работники, сотрудники Роспотребнадзора, силовых ведомств, мощный волонтерский корпус, депутаты всех уровней, предприниматели и многие другие, кто оказал существенную помощь в самый сложный период. Безусловно, были и недоработки, но я всегда говорил на заседаниях Оперативного штаба и сейчас повторяю, что готов лично реагировать на все ситуации, когда власть не справляется со своей работой. В таких случаях принимаются исчерпывающие решения, в том числе, кадровые. Такие трудности, на самом деле, служат хорошим «экзаменом» для власти, и я считаю, что мы с ним в целом справились.

- Часто ли нарушался режим самоизоляции гражданами, к каким мерам приходилось прибегать для выполнения условий самоизоляции гражданами?

- Случаи нарушения режима самоизоляции фиксировались практически ежедневно. Правоохранительные структуры добросовестно выполняли свою работу и справедливо на них реагировали. Однако надо понимать, что бывают разные ситуации. Я всегда просил коллег из МВД проявлять индивидуальный подход и разбираться в каждой конкретной ситуации. Спорные моменты, когда не было возможности на месте выяснить все обстоятельства, трактовались в пользу граждан. Но если в дальнейшем выяснялось, что гражданин намеренно ввел в заблуждение сотрудников полиции, дал заведомо ложную информацию, тогда меры наказания применялись наиболее жесткие. Но на самом деле самом деле подавляющее большинство наших граждан осознанно и ответственно отнеслись к ограничениям, поскольку понимали, что это не чья-то прихоть, а совершенно необходимое условие борьбы с пандемией. Без такого сознательного отношения людей нам бы вряд ли удалось удержать ситуацию. Так что большое спасибо крымчанам!

- Какие структуры продолжали работать во время эпидемии в обычном режиме?

- Коронавирус внес коррективы в работу практически всех отраслей. Те структуры, которые могли работать в удаленном формате, были переведены на дистанционный режим. Это коснулось, в том числе, Совета министров: у нас значительное количество сотрудников работали дистанционно. При этом медики трудились без преувеличения в боевых условиях, серьезно выросла нагрузка и на некоторые друге структуры – социальные, правоохранительные.

Не останавливали работу органы власти, системообразующие предприятия и организации, имеющие региональное значение. Это, в частности, судостроительные и химические заводы, предприятия ТЭК, агропромышленного комплекса, транспортной сферы, всемирно известные винодельческие предприятия. Не прекращались работы по стратегически важным объектам ФЦП. При этом, конечно, соблюдались все необходимые меры безопасности.

- Как обстоят дела с пресной водой на территории Крыма? И есть ли возможность в ближайшем будущем решить этот вопрос политически или технически?

- Из-за засухи определенные проблемы у нас есть, но о критической ситуации с водоснабжением речь не идет. Благодаря осадкам, запасы Симферопольского водохранилища пополнены. Замечу, что наиболее вододефицитным регионом Крыма сегодня является именно столица республики.

Строительство новых водоводов позволяет подавать в Симферополь дополнительные объемы воды. В схему водоснабжения Симферополя включены дополнительные мощности Вилинского и Ивановского подземных водозаборов. Проработан ряд мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища. Все эти меры в совокупности позволят обеспечить Симферополь питьевой водой практически в полном объеме до конца текущего года.

Что касается политического решения о возобновлении подачи воды с территории Украины, то на это мы не рассчитываем, как и на здравый смысл руководства соседней страны. При разработке и реализации планов в сфере водоснабжения мы исходим исключительно из возможностей нашего региона и нашей страны. Наш ресурсный потенциал позволяет успешно справляться с любыми сложностями.

- Как Вы оцениваете подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию и сам результат?

- Голосование по поправкам в Крыму прошло на высоком организационном уровне и в строгом соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Крымчане продемонстрировали высокую явку – 81,75% (1 миллион 227 тысяч 150 человек). Более 90% проголосовавших одобрили изменения в Основной закон. Такой результат был ожидаемым, учитывая очень высокий уровень поддержки крымчанами Президента Владимира Владимировича Путина. К тому же, для нас это был шанс еще раз обозначить свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Обновленная Конституция станет надежным фундаментом новых качественных преобразований в нашей стране.

- Ожидаете ли в этом сезоне поток туристов из Украины?

По итогам 2019 года Крым посетили более миллиона туристов с Украины. В этом году въезд для иностранцев пока закрыт. Решение об открытии границы с Украиной будет приниматься на федеральном уровне в зависимости от эпидситуации.

- Ваши пожелания жителям Крыма и России в целом.

- Прежде всего, здоровья и внимательного, разумного отношения к здоровью – своему и окружающих. А еще - оптимизма, взаимопонимания и перемен к лучшему. Уверен, они обязательно будут.

Юрий Мильчинский