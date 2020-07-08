Депутат МГД Титов: Москва будет развивать новый вид транспорта - скоростной трамвай

«Москва будет развивать новый вид транспорта - скоростной трамвай. С его помощью будет улучшено транспортное сообщение с новыми территориями - Троицким и Новомосковским административными округами. В перспективе трамвайное сообщение может связать с «большой» Москвой и анклав на северо-западе - Зеленоград. Проект может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства, в нем готов участвовать частный инвестор», - отметил Андрей Титов.

Депутат отметил, что по планам департамента новых территорий в будущей трамвайной сети заложено девять маршрутов. «Прокладка линий в ТиНАО начнется через пять-семь лет, в проекте 600 остановок и 178 км путей, для обслуживания составов построят три крупных депо. Двигаться трамваи будут со скоростью от 80 км/ч», - уточнил он.

По словам Титова, в планах на среднесрочную перспективу нет прокладки трамвайных линий на северо-западе, «хотя востребованность рельсового транспорта для этих территорий очевидна». «Линия трамвая, который свяжет «большую» Москву и Зеленоград, входит в число проектов, которые могут быть реализованы по механизмам частно-государственного партнерства, и есть инвестор, который выразил заинтересованность в участии. В России есть примеры реализации транспортных проектов такого типа на условиях участия частных инвесторов, например, трамвай «Чижик» в Санкт-Петербурге запущен на условиях концессии. Это перспективное направление, и оно интересно частному бизнесу. Однако, это потребует совместной проработки со стороны властей Москвы и Московской области», - добавил парламентарий.

Андрей Титов подчеркнул, что связь агломерации и Зеленограда - это вопрос обеспечения равных возможностей для всех жителей Москвы. Он напомнил, что сегодня у зеленоградцев есть только один основной автобусный маршрут, которым можно добраться до «большой» Москвы по обычному для москвичей тарифу. «Все остальные варианты - электричка, маршрутки - существенно дороже. Спрос на альтернативный вид транспорта будет высоким: поток пассажиров как из Зеленограда, так и из городов области в центр агломерации стабилен», - рассказал депутат.

По словам парламентария, сейчас обсуждается и вопрос изменения транспортной схемы внутри Зеленограда: в городе активно строится жилье, ведется программа реновации, растет количество частных автомобилей. «Необходимость в переменах назрела: людей не устраивают пробки в городе, маршрутная схема также нуждается в совершенствовании. Трамвай может стать частью новой транспортной системы. Он привлекателен с точки зрения экологии, он следует по расписанию при любых пробках. Нужно использовать потенциал этого вида транспорта. Проект также может быть реализован при помощи механизмов частно-государственного партнерства», - подытожил Титов.