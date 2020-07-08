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Расчёт экологического ущерба на Таймыре нуждается в дополнительной корректировке

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Расчёт экологического ущерба на Таймыре нуждается в дополнительной корректировке
фото: соцсети

ПАО «ГМК «Норильский Никель» 8 июля заявил о решении оспорить расчет ущерба экологии в Норильске, который провел Росприроднадзор. Руководство НорНикеля считает, что сотрудники ведомства при подсчете суммы применяли завышенные коэффициенты и завысили объем попавших в воду нефтепродуктов. Также о «неожиданности» такого решения ведомства заявлял второй по величине акционер компании – РУСАЛ Олега Дерипаски.

Как следует из заявления Норильского никеля, в компании уверены, что Росприроднадзор в своих подсчетах неверно применил максимальный коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. В отчете ведомства по данному пункту установлено максимальное значение 5, однако, учитывая активную и оперативную деятельности НорНикеля по ликвидации последствий аварии, а также в связи с противоречием судебной практике, применение данного показателя «нельзя признать обоснованным».

Помимо этого, Росприроднадзор указал несоответствующий объем собранного дизельного топлива. По мнению компании, масса нефтепродуктов, которая попала в водные объекты, рассчитана неверно, поскольку она была рассчитана до окончания работ по очистке сорбента и грунта.

В связи с этим в ГМК «НорНикель» выразили твердую уверенность в необходимости корректировки расчета реального ущерба экологии, а также заявили о готовности полностью компенсировать все расходы на фактические программы восстановления флоры и фауны Таймыра. Норильский Никель отметил, что уже приступил к рекультивации земельных участков и ведет поиск технологий, позволяющих добиться необходимого результата в максимальном объеме.

АОл

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