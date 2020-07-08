Полк С-400 ЦВО отработает уничтожение крылатых ракет

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8 июля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Зенитно-ракетный полк, дислоцированный в Саратовской области, примет участие в тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Ашулук Астраханской области. Основная фаза маневров пройдет в августе, сообщил журналистам начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.

«Военнослужащие на полигоне Ашулук разыграют эпизоды противовоздушного боя с баллистическими высокоскоростными маловысотными целями, в том числе имитирующими крылатые ракеты. Запланирована боевая стрельба экипажей зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Финальная фаза учения пройдет в августе, где будут отработано отражение имитированного массированного ракетно-авиационного удара», - сказал Шлаг.

Полковник пояснил, что в роли воздушного «противника» выступят не экранные метки электронных целей и авиационные группы из состава дежурных сил 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО, которые будут перебазированы из Сибири в Астраханскую область.

«На полигоне военнослужащим доведется принять участие в решении двух десятков сложнейших тактических задач, где под занавес маневров в их секторе боевого применения появятся реальные мишени, имитирующие полёт крылатых ракет и баллистических целей на малых и предельно малых высотах. Налёт будет, так называемой, первой категории сложности», - пояснил Геннадий Шлаг.