Никому не верю. Как россияне теряли доверие к власти, бизнесу, СМИ

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

В январе 2020 г. опубликованы свежие результаты Edelman Trust Barometer – ежегодного глобального исследования, проводимого крупнейшим в мире PR-агентством с целью определить уровень доверия граждан к государству, бизнесу, СМИ. Два последних года Россия занимает последние места, а нынешний индекс степени доверия к ключевым институтам самый низкий за 18 лет исследования.



По словам декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, 88% сегодняшних россиян говорят, что другим доверять нельзя, – что очень близко к абсолютному рекорду немцев после войны. С другой стороны, в конце 1980-х всё было иначе: 74% людей говорили, что доверять другим можно. Что же случилось в постсоветские годы? Конечно, для каждого из нас была своя последняя капля. Чьё-то доверие споткнулось о чудовищную ложь про войну в Чечне, а кого-то заставил протрезветь дворянин Никита Михалков, бьющий скрученного охранниками мальчишку-лимоновца ногой в лицо.



На рубеже веков значительная доля россиян была готова поверить, что наши собственные спецслужбы взрывают многоэтажные жилые дома, чтобы создать повод для новой войны в Чечне. А в XXI веке изумлённой публике скармливали уже всё подряд: от колдуна Грабового, обещавшего матерям воскресить детей Беслана, до распятого на Донбассе мальчика. Стоит ли удивляться нынешней дезориентации граждан, где угодно ожидающих увидеть второе дно? Границы между медиа, правительством, парламентом или НКО, очевидные тем же европейцам со школьной скамьи, у россиян сливаются в картинку бесконечной лжи и манипуляций. Министры, олигархи, телеведущие – всё едино, и никому нельзя верить.



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