Геннадий Онищенко рассказал, что ряд регионов может остаться без финансирования на школьное питание
8 июля 2020, 14:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
В постановлении правительства РФ о финансировании горячего питания школьников из федерального бюджета есть формулировка, из-за которой ряд регионов может лишиться такой поддержки. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Из документа следует, что если хотя бы одна школа с небольшим числом учащихся не имеет возможности организовать питание, то финансирования лишится весь регион, отметил Онищенко.При этом в России есть около 40 небольших сельских школ, где такой возможности действительно нет, - добавил эксперт.
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