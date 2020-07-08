Геннадий Онищенко рассказал, что ряд регионов может остаться без финансирования на школьное питание

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8 июля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В постановлении правительства РФ о финансировании горячего питания школьников из федерального бюджета есть формулировка, из-за которой ряд регионов может лишиться такой поддержки. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Из документа следует, что если хотя бы одна школа с небольшим числом учащихся не имеет возможности организовать питание, то финансирования лишится весь регион, отметил Онищенко.При этом в России есть около 40 небольших сельских школ, где такой возможности действительно нет, - добавил эксперт.