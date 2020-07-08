Глава Башкирии утвердил единовременные выплаты для некоторых жителей региона
8 июля 2020, 14:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ufatime.ru
Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в свой апрельский указ о единовременных выплатах работникам социальных учреждений.
В обновлённой версии документа перечень получателей средств дополнен сотрудниками частных организаций.
В указе, в частности, сказано, что деньги должны получить продолжившие работать в условиях карантина сотрудники социальных учреждений, где были подтверждённые случаи заражения коронавирусом. Размер единовременной выплаты указанным гражданам составляет 25 тысяч рублей.
Ранее соцработники, заразившиеся коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, могли получить бесплатные сертификаты на двухнедельный отдых в санаториях.
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