Мужчины рассказали, что их раздражает в женщинах

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8 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: femmie

Сумка. Фото: pixabay.com

Мужчины перечислили женские привычки, которые раздражают сильнее всего. Среди них оказались «бездонные» женские сумочки, в которых крайне сложно найти нужную вещь.

Также мужчинам не нравятся поездки к родственникам возлюбленной, потому что там представителям сильного пола приходится отвечать на массу неудобных вопросов и обсуждать малоинтересные им темы.

Еще одной чертой, которую мужчины не против изменить в женщинах – это любовь к ночным перекусам. Часто девушки, которые следят за фигурой, пытаются соблюдать режим в течение дня, но к ночи сдаются и идут опустошать холодильник.

Еще одна не самая понятная мужчинам привычка – стремление сделать красивое фото еды. Также сильный пол не понимает женских слез во время просмотра сентиментальных фильмов.