Мужчины рассказали, что их раздражает в женщинах

8 июля 2020, 14:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: femmie
Мужчины перечислили женские привычки, которые раздражают сильнее всего. Среди них оказались «бездонные» женские сумочки, в которых крайне сложно найти нужную вещь.
Также мужчинам не нравятся поездки к родственникам возлюбленной, потому что там представителям сильного пола приходится отвечать на массу неудобных вопросов и обсуждать малоинтересные им темы.
Еще одной чертой, которую мужчины не против изменить в женщинах – это любовь к ночным перекусам. Часто девушки, которые следят за фигурой, пытаются соблюдать режим в течение дня, но к ночи сдаются и идут опустошать холодильник.
Еще одна не самая понятная мужчинам привычка – стремление сделать красивое фото еды. Также сильный пол не понимает женских слез во время просмотра сентиментальных фильмов.
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