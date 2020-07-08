МФЦ Приморья в условиях COVID расширил перечень очных услуг

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8 июля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

В МФЦ жители могут оформить документы на получение некоторых видов услуг

«В МФЦ уже можно подать документы на смену фамилии в части получения нового паспорта и изменения СНИЛС, а также на замену гражданских паспортов по достижении двадцатилетнего возраста. Кроме того, наши операторы помогут оформить документы на получение единовременного пособия при рождении ребёнка и ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет. Наконец, в центрах «Мои документы» в очном режиме оказывают полный спектр услуг для многодетных семей, такие как, к примеру, продление удостоверений многодетных семей», – уточняет директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье вновь открыли двери для посетителей после продолжительного периода дистанционной работы 8 июня.

В настоящее время приём ведётся по ограниченному перечню услуг, в числе которых государственный кадастровый учёт, выдача и замена гражданского паспорта, регистрационный учёт по месту пребывания и месту жительства, выдача водительского удостоверения для населённых пунктов, где отсутствует подразделения ГИБДД, распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал и предоставление ряда социальных выплат.