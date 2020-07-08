«Россети Кубань» помогает восстанавливать энергоснабжение в Краснодаре

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8 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарским энергетикам окажут помощь в восстановлении энергоснабжения потребителей в городе. Компания «Россети Кубань» направила в столицу Кубани 14 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ) общей мощностью 1840 кВт и три передвижные электротехнические лаборатории. Оборудование направлено в город в ночь с 7 на 8 июля в помощь коллегам из «НЭСК-электросети», восстанавливающим электроснабжение потребителей краевой столицы.

Передвижные электротехнические лаборатории и технический персонал компании «Россети Кубань» прибыли накануне вечером в Юбилейный микрорайон города, где продолжаются аварийно-восстановительные работы на кабельных линиях электропередачи.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в энергокомпании, в случае необходимости «Россети Кубань» готова предоставить коллегам в помощь дополнительные аварийные бригады и технику, в том числе специальную.

Современные передвижные лаборатории – современные спецкомплексы, которые позволяют диагностировать и выявлять технарушения на кабельных линиях под землей. Такие спецкомплексы (лаборатории) оборудованы по передовым технологиям и способны максимально точно определить дефектное место в кабеле без разрушения его защитного слоя. Для оперативного диагностирования используются специальные программы, которые запускаются с помощью несложных манипуляций. Такие технологии существенно сокращают по времени процесс ликвидации неполадок, отметили в энергокомпании.

Напомним, из-за установившейся на Кубани 40-градусной жары значительно возросла нагрузка на энергооборудование территориальной сетевой организации (ТСО) «НЭСК-электросети» в Краснодаре. Это привело к технологическим нарушениям в городской сети. Сегодня на Кубани насчитывается более 50 территориальных сетевых компаний, каждая из которых несет всю полноту ответственности за обеспечение надёжного энергоснабжения своих потребителей.

В свою очередь «Россети Кубань», отвечающая за работу основной распределительной сети (высоковольтные подстанции и ЛЭП), переведена в режим повышенной готовности. Энергетики осуществляют усиленный контроль за обеспечением стабильной работы энергокомплекса Краснодарского края и Республики Адыгея. 392 аварийно-восстановительные бригады «Россети Кубань» в составе 1792 человек и более 700 единиц техники готовы к оперативному реагированию на случай нештатных ситуаций.