На Южном Урале стартовала летняя оздоровительная кампания

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8 июля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Вячеслава Шишкоедова

В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания. Шестого июля состоялись первые заезды. О начале работы пришкольных и загородных лагерей сообщил глава региона Алексей Текслер.

По его словам, из-за коронавируса планы по оздоровлению детей были скорректированы. Однако область всегда удачно справлялась с этой задачей. Так, в прошлом году в летних лагерях оздоровилось более 255 тысяч детей. Власти надеялись, что и в этом году работа будет проведена не менее качественно.

- Но ковид внес свои изменения, мы это понимаем, - сообщил Алексей Текслер. - Тем не менее, принято принципиальное решение - в июле должны открыть детскую оздоровительную компанию.

В результате пришкольные и загородные лагеря приступили к работе с шестого июля. При этом их заполняемость составляет не более 50%.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации из 69 лагерей, которые заявились в летнюю кампанию, часть отозвали свои заявки, в их числе оказались частные. Губернатора не устроило такое развитие событий.

- Никогда частные лагеря, особенно при больших предприятиях, не были бизнесом. Это всегда была зона социальной ответственности работодателей, в первую очередь перед теми детьми, родители которых работают на этих предприятиях, - подчеркнул Алексей Текслер.

Правительству поручено проработать вопрос открытия частных лагерей. Возможно, что туда заедут детисотрудников предприятий.

Первым, кто распахнул свои двери для детей, стал златоустовский санаторий-профилакторий «Металлург». Туда заехали 363 ребенка.

Как рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина, из-за ковида нынешняя летняя оздоровительная кампания отличается от предыдущих. Так, в санаторно-курортных организациях и лагерях отдыха исключается временный выезд детей, отменяются родительские дни, выездные экскурсии и массовые мероприятия. Для всех в день заезда организован медицинский контроль и осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний.

Отметим, что путевки в оздоровительные учреждения выдаются через управления социальной защиты населения по месту жительства.