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8 июля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Челябинску и Магнитогорску присвоено звание «Город трудовой доблести». С таким заявлением на заседании Российского организационного комитета «Победа» выступил президент России Владимир Путин.

- Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести, - отмечает губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что невозможно переоценить вклад южноуральцев в Победу. Всего годы войны они не отходили от мартеновских печей и станков, их трудовой подвиг стал фундаментом победы над фашизмом. Губернатор поздравил земляков с присвоением высокого звания двум южноуральским городам.

В Челябинскую область в годы войны было эвакуировано больше трехсот заводов, построено 35 новых военных предприятий. За месяц было налажено серийное производство легендарного Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны. За годы войны в Челябинске была выпущена пятая часть всех танков, легендарных катюш. Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд. С тех пор Челябинск называют Танкоградом, и после войны даже обсуждался вопрос о переименовании города.

В честь присвоения звания Города трудовой доблести в Челябинске заработали выставки. Например, в сквере на площади Революции развернули экспозицию, посвященную непосредственным участникам событий Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.

Для галереи были отобраны наиболее захватывающие сюжеты исторической хрестоматии «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир». Книга издается в рамках уникального проекта «Южный Урал. Опорный край Победы». Прежде всего, она адресована учащимся, детям, молодежи и педагогам. Иллюстрации, включенные в экспозицию, снабжены кодами дополненной реальности и видеороликами. Их можно посмотреть на экране гаджета, установив специальное AR-приложение. Кроме того, подготовлен и передвижной вариант выставки, его увидят южноуральцы из других городов и сел.

Ветеран труда Петр Сысоев рассказал, что он был тронут, когда узнал, что Челябинску присвоили столь высокое звание.

- Кроме тружеников города очень большой вклад в Победу внесло сельское хозяйство. Без такой хорошей организации трудно было бы выдержать такое напряжение. Хочу пожелать всем жителям города счастья, процветания и здоровья, - прокомментировал Петр Яковлевич.

В обоих городах уже запущено голосование. Жители сами определят места, где установят стелы «Город трудовой доблести». Например, челябинцы могут отдать свой голос либо за сквер на улице Тернопольской, либо за площадь Павших Революционеров, либо за Аллею Славы.

- Благодарю каждого, кто пришел на пункт голосования и поддержал свой родной город. Более 400 тысяч челябинцев высказались за присвоение этого звания, - прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова. – Искренне благодарю губернатора Алексея Текслера за ту поддержку, которую он оказал Челябинску, личным примером показав, как это важно для всех нас.