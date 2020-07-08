Электронные сервисы и цифровые каналы продаж ПривЖД набирают обороты
8 июля 2020, 10:48[ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Более 70 новых клиентов воспользовались услугами Центров продажи услуг ПривЖД с начала года.
За 6 месяцев текущего года более 70 новых клиентов воспользовались услугами Центров продажи услуг. Также специалистами было обработано свыше 600 обращений, связанных с организацией железнодорожных перевозок и заключено 380 договоров на организацию перевозки грузов и оказание сопутствующих услуг. Общий объем привлеченных грузов составил более 130 тыс. тонн, в том числе, за счет переключения с альтернативных видов транспорта.
В условиях существующей эпидемиологической обстановки для непрерывного взаимодействия и оказания максимальной поддержки бизнес-партнерам специалистами ЦПУ активно используются электронные сервисы и цифровые каналы продаж. Работа ведется дистанционно, при этом соблюдаются установленные временные сроки.
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