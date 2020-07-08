Коронавирус 8 июля: журналисты подают в суда на президента Бразилии, карантин вернулся в Мельбурн

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 8 июля в мире зафиксировано 11 694 766 случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 540 тысяч человек. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. По его словам, «вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии». При этом Гебрейесус подчеркнул, что число жертв инфекции «выровнялось во всем мире» и многим странам удалось добиться успехов в снижении смертности от коронавируса. В то же время в других государствах этот показатель продолжает расти.

– Бразильская ассоциация прессы (ABI) планирует подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг журналистов риску заразиться COVID-19. Болсонару узнал о положительном результате теста на коронавирус и лично вышел объявить об этом прессе, не соблюдая социальной дистанции. «Несмотря на то что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей… Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ABI.

– Потребление мяса на душу населения может сократиться из-за пандемии коронавируса почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым низким показателем с 2011 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ООН. Например, в США потребление мяса может не вернуться к докризисным уровням, по крайней мере, до 2025 года. Такая тенденция объясняется тем, что покупатели сокращают расходы на продукты из-за пандемии, миллионы людей по всему миру вынуждены отказаться от мяса.

– В помещениях с плохой вентиляцией наибольший риск заражения коронавирусом, заявили вирусологи и иммунологи. Отмечается, что назначение самого помещения не имеет такого значения, как работа вентиляции в нем. «Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство», – подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

– С полуночи среды во втором по величине городе Австралии Мельбурне снова вводится карантин. Он будет продолжаться шесть недель. Местные жители смогут выходить на улицу только, чтобы сделать необходимые покупки, посетить родственников, которым нужна помощь, и позаниматься физическими упражнениями. Поездки за пределы Мельбурна запрещены, также как въезд в город из других регионов.