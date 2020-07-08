Латвийский врач: летний сезон – уязвимое время

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш, фото соцсети

Лето, солнце, море, теплое озеро, свежий ветер и вот тебе полное счастье! Конечно, мало кто думает в этот период, что он может заболеть… Например, сильно простудиться. А зря! Думать о здоровье следует в любое время года. Так считает латвийский врач, терапевт, вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш. О чем и поведал в интервью специально для «Аргументы Недели».

-Марис, лето – прекрасное время для того, чтобы проводить его на воздухе. Я понимаю, что есть определенные риски в плане здоровья. Какие?

-Летний сезон – уязвимое время. Человек просто расслабляется и совершенно не думает о здоровье. Мол, насморк – ерунда! Кашель пройдет сам. Хорошо, что так. А если это начало вирусного заболевания? Все, что угодно может быть! Грипп, воспаление ушного канала, ангина, бронхит. И «подхватить» это легко: например, сейчас жара, а через час пошел дождь и похолодало. Человеку кажется, что все хорошо и скоро выглянет солнце. Возможно, но только пока он его дождется, то может наступить переохлаждение. Вот и проблема. Человек не замечает этого и продолжает ходить на работу… Пока температура «не загонит» его в постель. А там и до осложнений рукой подать.

-А какие самые распространенные летние заболевания?

-Я бы отметил ангину. Представьте себе! Когда человеку жарко, то он может выпить холодной воды, кваса, сока. Когда пьет, то ему хорошо, а вот горлу не очень. Днем выпил, а к вечеру поднялась температура, заложило горло, больно глотать, жар. Еще я бы отметил такое заболевание, как миозит (воспаление мышц). Это очень неприятное заболевание. А все дело в кондиционере. В жару мы любим им пользоваться. И долго. Что происходит потом? Мышцы начинают болеть. Просто болеть, как после хорошенькой пробежки (если долго не занимались). Вот вам и летнее «развлечение». Придется отлежаться дома и пить лекарства.

-А укусы насекомых… Я говорю о пчелах, комарах и т.д.

-Мало приятно, когда тебя укусила оса или пчела. Есть люди, которые такие неприятные моменты переживают. А есть те, которые могут получить отек, тошноту, рвоту, озноб. Я понимаю, что никто от укусов таких не застрахован. Советую носить в сумке тавегил или супрастин. Это на случай первой помощи. А дальше, разумеется, к врачу! И еще… Летом много фруктов и овощей. Рай для желудка! Советую очень хорошо мыть продукты. Очень хорошо. Тогда и кишечных инфекций не будет! Будьте здоровы!

-Благодарю.