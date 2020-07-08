Как подготовить собаку к путешествию

8 июля 2020, 09:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В период летних отпусков многие владельцы домашних животных оказываются перед выбором: оставить питомца кому-то на время или взять с собой. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев научил, как подготовить собаку к путешествиям.
Многие хозяева отказываются брать животных в дорогу, потому что переживают, что домашний любимец может тяжело перенести путешествие. Однако, по словам Голубева, отдых вместе с собакой – это не так хлопотно, как кажется на первый взгляд.
«Чтобы вы и ваш любимец насладились путешествием, просто необходимо подготовиться заранее: для этого приучайте собаку к транспортному контейнеру, заблаговременно соберите все необходимые документы и изучите правила перевозки животных, если планируете использовать общественный транспорт», - рекомендовал кинолог.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.