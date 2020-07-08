Как подготовить собаку к путешествию

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8 июля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Собака. Фото: pixabay.com

В период летних отпусков многие владельцы домашних животных оказываются перед выбором: оставить питомца кому-то на время или взять с собой. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев научил, как подготовить собаку к путешествиям.

Многие хозяева отказываются брать животных в дорогу, потому что переживают, что домашний любимец может тяжело перенести путешествие. Однако, по словам Голубева, отдых вместе с собакой – это не так хлопотно, как кажется на первый взгляд.

«Чтобы вы и ваш любимец насладились путешествием, просто необходимо подготовиться заранее: для этого приучайте собаку к транспортному контейнеру, заблаговременно соберите все необходимые документы и изучите правила перевозки животных, если планируете использовать общественный транспорт», - рекомендовал кинолог.