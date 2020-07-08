Уничтожение российской семьи - демографическая диверсия

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Новый материнский капитал, законопроект о домашнем насилии, отъём детей, неуплата алиментов, радикальный феминизм – нельзя не коснуться этих тем в День семьи.



Дефицит мужской ответственности – результат того, что 70 лет советская власть нивелировала традиционную роль мужчины в семье. Чтобы подстраховать матерей, будет полезно оценить их труд – педагогический труд – в денежном эквиваленте (аналогичная мера действует во Франции: бабушка, ухаживающая за внуками, получает пособие, которое превышает неплохую зарплату горничной). Российские соцопросы показывают: 30% женщин выбрали бы именно такой жизненный путь. Если матери целиком посвящают себя детям, это эффективная профилактика подростковой преступности. А также вклад в экономику. Главная кузница кадров, в том числе высококвалифицированных, – семья. И только во вторую или третью очередь – школа, вуз, армия. Чем больше детей, тем менее вероятен уход отца от них, такова демографическая константа. С рождением каждого ребёнка семья обновляется – возникают новые взаимодействия, новые объединяющие моменты. А ещё количество детей будет всё больше влиять на материальное благополучие родителя в старости, поскольку армия пожилых растёт и Пенсионный фонд трещит по швам.



Откровенная демографическая диверсия, цель которой – уничтожение рос

сийской семьи. Некие силы выставляют традиционную семью как институт, способствующий насилию. Нельзя резать по живому и разлучать семьи, вместо того чтобы проводить реабилитацию алкоголиков.



Неслучайно те же самые силы создают шум о якобы тотальном домогательстве к женщинам со стороны мужчин-начальников или о слабой представленности женщин на руководящих должностях. И это притом что Россия – в мировых лидерах по числу женщин-руководителей: они занимают 40% высших управленческих позиций.



Задача феминизма – внушить, что женщина – жертва мужчин. Вбить клин

между полами. Любой мужчина для феминисток – потенциальный насильник. Просто по факту физиологических признаков.



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