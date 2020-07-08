Ночной разговор: где правда, сестра

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8 июля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Товарный вагон-теплушка в торнякалнском рижском мемориале, поcвященном депортациям 1941 г.

Эту статью я захотела написать после разговора с сестрой… Я живу в Риге, а она в Красноярске. Иногда мы ночами разговариваем с ней. Так уж повелось. И в эту летнюю ночь мы разговорились о нас, о Боге, о родителях, о прошлом. Именно о том прошлом, когда сотни людей из Латвии ссылали в Сибирь. Да, иногда и такие темы возникают между близкими людьми.

Все началось с того, когда я спросила свою двоюродную сестру о нашем родственнике, который служил в органах во время войны. Понятно, что информации мало: архивы в России не все в «доступе», другие родственники предпочитают молчать. Сестра спросила: «А зачем тебе это надо? Прошлое. А прошлое надо забыть и простить. Я ничего дурного и думать не хочу. Живи настоящим!»

Сестра у меня женщина миролюбивая, верующая и очень добрая. Конечно, я понимаю, что в прошлое следует заглядывать с осторожностью, но это же прошлое нашей родни! Но я же не «Иван, непомнящий родства». Как жить, если сознательно «убегаешь» от своих корней. Нет, это точно не про меня.

Наш разговор плавно переходил в русло «русских и латышей»: я пыталась объяснить, что в любой национальности существуют «националы»! И у русских, и у немцев, и у латышей, и у французов. Вот только незачем всех подряд в Латвии причислять к фашистам! Глупо и обидно. К сожалению, меня сестра не услышала. Возможно, торопилась на дачу, а возможно, просто имеет свое мнение.

Мнение – это прекрасно, но есть и факты. Факты моей Латвии, которые я при смешении кровей, увы, не могу игнорировать! Бытует мнение, что латвийцы не любят русских! Ерунда! Адекватных и здравых людей гораздо больше, чем «нациков». Я попыталась разобраться в чем же дело в таком тонком понятии, как «любовь и ненависть». Специально для «Аргументов Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

- Почему у многих россиян есть четкая уверенность, что в Латвии живут одни националисты, которые, простите, «на дух» не переносят русских?

-Тут дело даже не в сегодняшнем дне! Дело в прошлом. До 40-го года в Латвии мирно жили латыши, русские, немцы, евреи. Говорили на многих языках, учились в тех школах, в каких хотели. Проблем не было с общением. Уровень экономики Латвии был очень высок, сельское хозяйство развивалось, неграмотность отсутствовала. Но был подписан пакт Молотова-Риббентропа, и Сталин с Гитлером поделили Европу. Я неоднократно вам об этом говорил. Сейчас о другом речь. Закончилась война, но депортации из стран Балтии в Сибирь продолжались.

-Почему? Власть Советов прочно укрепилась в Латвии. Зачем же ссылать?

-25 марта 1949 года началась секретная операция по депортации в Сибирь жителей Латвии. Секретная! Так решило руководство в Москве! И эта операция называлась «Прибой». Ссылали и женщин, и детей, и стариков. Никого не жалели.

-Какая цель была у руководства СССР?

-Получить безоговорочный контроль над территориями стран Балтии. После войны было много противников советской власти в Прибалтике. А что же вы хотели? Если в 40-м году, в одно «прекрасное» утро латвийцы проснулись, а на улицах танки Красной армии. А потом начались массовые расстрелы жителей. Например, г-ну из НКВД показалось, что вот та юная девушка к нему не очень благосклонна. К стенке! Поймите, что в 40-м году руководящие посты занимали хоть мало-мальски образованные люди (были и хорошо образованные), а все «остальное», простите, «кто был никем, тот стал всем». Много было жестокости, несправедливости. Понятно, что многие жители Латвии уходили в леса, чтобы бороться с советской властью. Это понятно: у кого Советы семью расстреляли, кого повесили, над кем-то надругались. Боль переполняла людей. Боль. Советы это понимали. Вот и произошла тайная депортация в 1949 году.

-И сколько было депортированных из Латвии?

-Только из Латвии депортировано было больше 42 тысяч жителей. Из Литвы – 30 тысяч, из Эстонии – 20 тысяч. Не все же доехали до Сибири! Не все! Людей, как, простите, скотов сгоняли в вагоны. В пути очень много умерло стариков и детей.

-Но после смерти Сталина было дано разрешение на возврат.

-И что? Подумайте, приблизительно 95 тысяч человек в один момент потеряли все: дома, Родину, близких. И латыши же не роптали! Они смиренно все сносили. Да, вернулись в Латвию. А где их дома? Там уже живут другие! Только спустя 40 лет, в 1989 году, СССР признал депортацию незаконной.

-Трагедия, боль…

-И латыши простили и живут дальше. Я не говорю о ярых националистах, а о нормальных, адекватных… Они прекрасно видели, что власть Сталина, НКВД, МГБ сделала с русскими людьми! Вы думаете, что земля Сибири не умылась кровью? Людей расстреливали сотнями, могилы даже засыпать было нельзя – «сопки» возникали. А кто это творил? НКВД! МГБ! Страшное, лютое время. Да, время было доносов, но кто разбирался? К стенке!

-Но неужели не разбирались с доносами?

-В редких случаях. Могу сказать, что, например, приезжал из Москвы «глава» НКВД Сибири, Якутии, Хакасии и т.д. У него была «разнарядка»: найти 3 тысячи врагов народа и расстрелять! Не расстреляешь, то сам окажешься в яме. Вот и весь разговор. И помнить об этом надо! Обязательно, чтобы не повторились те времена.

-Благодарю.