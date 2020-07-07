Депутат МГД Щитов: Зоны отдыха у столичных водоемов должны стать еще безопаснее

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Столичный водоем, фото соцсети

Председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов заявил, что вполне возможно свести к нулю количество жертв среди отдыхающих на Москве-реке, её притоках и других столичных водоёмах. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Депутат отметил, что с появлением новых зон отдыха, парков и скверов на месте бывших пустырей и промзон береговая линия становится доступной для москвичей, поэтому проблема безопасности при отдыхе на воде приобретает большую актуальность.

По словам Кирилла Щитова, ежегодно на водоемах Москвы гибнут люди, при этом способы сделать зоны отдыха по-настоящему безопасными существуют и опробованы во многих странах.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть: новое осмысление пространства вдоль Москвы-реки, береговой линии — это правильно, — сказал парламентарий. — Превращается в природный парк зелёная зона между Крылатским и Строгино, там появятся новые беговые и велодорожки, места для пикников. Превращается в пешеходную зону часть набережной Тараса Шевченко, обустраиваются новые подходы к воде и места отдыха в южной части столицы. При этом мы сталкиваемся с несчастными случаями на воде — их число, к счастью, не растёт по сравнению с прошлыми годами, но они есть. Так, уже в этом году на водоёмах Москвы погибло несколько человек — к сожалению, среди них есть и дети».

Депутат отметил, что зоны водного отдыха необходимо делать не только красивыми и благоустроенными, но и безопасными. Ответственность за это, по его словам, лежит как на соответствующих городских надзорных и контрольных органах, так и на организациях, на балансе которых находится та или иная территория у воды.

С повышением доступности берегов для гуляющих, по словам Кирилла Щитова, актуализировалась давно существующая проблема: в столичном законодательстве не установлена административная ответственность для юрлиц за ненадлежащее обеспечение безопасности людей на водных объектах, а ответственность для должностных лиц неоправданно мала. Таким образом, спасатели лишены рычагов, позволяющих призвать к порядку владельцев пляжей и зон отдыха.

«Сегодня назрела необходимость корректировки городского законодательства в этой сфере, — заявил депутат. — Совместно с представителями Департамента ГО ЧС и ПБ мы как раз работаем над соответствующим законопроектом».

При этом парламентарий подчеркнул, что это лишь одна сторона обеспечения безопасности на воде и любая подобная проблема решается лишь совместными усилиями государства и общества.

«Организация спасения, оборудование мест для купания и мониторинг соблюдения правил поведения на воде — это меры, которые необходимы и которые могут снизить травматизм и смертность. Но свести её к нулю — а именно этого, на мой взгляд, можно и нужно добиваться в данном случае — возможно только при участии каждого из нас», — заявил Кирилл Щитов.

Он напомнил, что запреты на купание там, где они есть, всегда обоснованы. Обычно они связаны либо с судоходством на данном участке реки, либо с качеством воды и небезопасным состоянием дна. Также многие места, где купаться запрещено, находятся далеко от спасательных постов, что делает водные процедуры действительно рискованными. «Все ответственные москвичи должны воздерживаться от купания в таких местах и удержать от этого других, особенно детей», — резюмировал Кирилл Щитов.