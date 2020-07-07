Депутат МГД Шарапова напомнила об основных преимуществах внедрения ЕМИАС в стационарах

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7 июля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала в беседе с журналистами «АиФ» о продолжении в Москве работы по внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы.

По её словам, в настоящее время к ЕМИАС подключено большинство городских поликлиник и шесть стационаров. Первым стационаром, подключённым к системе, стал НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Затем к ней присоединилась Морозовская детская городская клиническая больница, больница имени Давыдовского и клиническая больница № 15 имени Филатова. Кроме того, к ЕМИАС открыт доступ бригадам скорой и неотложной помощи.

Ольга Шарапова напомнила, что главной целью внедрения Единой медицинской информационно-аналитической системы являются повышение производительности труда медработников и предоставление удобного сервиса для пациентов.

«Благодаря ЕМИАС врачи могут увидеть результаты анализов и заключения коллег, оценить динамику здоровья пациента», - подчеркнула она и напомнила, что в 2019 году в российской столице заработал ещё один важный компонент медицинской информационной системы - электронная медкарта.

Ольга Шарапова отметила, что система позволяет управлять потоками пациентов, выписывать электронные рецепты, содержит интегрированную амбулаторную медицинскую карту.

«Это позволяет врачам сразу же получать актуальную информацию, а сам пациент может ознакомиться со своей электронной картой на портале mos.ru», - добавила она.