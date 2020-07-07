Остров Сааремаа: назад в средневековье

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7 июля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Церковь святой Екатерины, фото автора

Сааремаа, пожалуй, единственный остров в Прибалтике, который сохранил в первозданном виде оборонительные сооружения. Иными словами, замки – церкви. Дух средневековья тут чувствуешь везде!

Как утверждают местные историки, остров пережил католическую колонизацию. До 1193 года жители Сааремаа исповедовали язычество. Но в том далеком году папа Целестин Третий объявил крестовый поход против прибалтийских язычников с целью обратить их в католичество. С того момента остров Сааремаа постоянно находился в состоянии «войны»: немцы проводили крестовые походы, датчане не упускали возможность захватить земли. Дело дошло до того, что эсты обратились за помощью к Пскову, который также страдал от германских крестовых походов. И это несмотря на то, что Русь уже была христианской. Псковские соседи решили помочь эстам, но, увы, опоздали, и восстание, которое получило название «Юрьева ночь», закончилось поражением.

Почему же остров Сааремаа во все века так привлекал захватчиков?

Это был стратегически важный объект. Например, когда Эстония была присоединена к Советскому Союзу, то на архипелаге были размещены гарнизоны и военно-морские базы. В годы ВОВ остров был сильно разрушен, но некоторые средневековые постройки сохранились.

Прекрасная церковь святой Екатерины. Она считается самой маленькой на острове: ее длина 22.6 метра, ширина 12.9 метра. Церковь построена в начале 14 века и, к счастью, сохранилась в первозданном виде. Церковь славится своими декоративными элементами.

Безумно красивый и величественный Епископский замок. Единственное в Прибалтике полностью сохранившееся средневековое оборонительное сооружение. Сегодня там музей истории острова, Эстонии.

Еще интересный факт! В 2008 году у небольшой эстонской деревушки Сальме был обнаружен корабль викингов. Когда его подняли со дна морского, то обнаружили в каютах семь скелетов. Как утверждают эстонские историки, корабль был построен в 650-700 годах.

Поистине, все, что связано с историей Эстонии – загадка! Сколько же еще тайн хранит этот удивительный край…

Продолжение следует…