Депутат МГД Семенников отметил значение информирования граждан в борьбе с мошенниками

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7 июля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Александр Семенников считает важным информировать граждан о том, как они могут защитить себя от действий мошенников, и призывает москвичей внимательно относиться к личным финансам. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Злоупотребление доверием граждан принимает беспокоящие масштабы: так, в июле в Москве задержали группу злоумышленников, создавших финансовую пирамиду - липовую кредитную организацию, которая активно рекламировалась в сети, но не имела лицензии. Проценты исправно выплачивались только до определенного момента, после чего, как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники предлагали клиентам заключить соглашение с другой организацией, а выплаты прекращались. Общее число пострадавших, по данным полиции, составило более 250 человек, а совокупный ущерб, который сумели нанести четверо мошенников, превысил 300 млн руб. Отсутствие лицензии на кредитно-финансовые операции в данном случае - однозначный маркер того, что это мошенники, которыми должна заниматься полиция. Следовательно, первое, что нужно сделать человеку, собирающемуся воспользоваться финансовыми услугами любого характера - это проверить действительность лицензии Центробанка. Это можно сделать на официальном сайте ЦБ РФ по названию или номеру кредитной организации», - сказал Александр Семенников.

Он отметил, что также необходимо досконально, от начала до конца и максимально внимательно изучать предлагаемые к подписанию договоры. По словам парламентария, сотрудники любой финансовой организации, агенты и любые другие люди, работающие с клиентами, обязаны не только предоставить время для внимательного изучения документов, но и убедиться в том, что перед подписанием документ тщательно прочитан и ясен клиенту.

«Если этого не происходит, а персонал пытается торопить клиента, тем более давить на него - такое поведение следует считать подозрительным», - добавил депутат.

Александр Семенников уточнил, что попытки добиться от клиента чего-либо, не предусмотренного стандартным сервисом - это «почти наверняка признак мошенничества».

«Прежде всего, это относится к звонкам на мобильные телефоны от имени банковских служб с просьбами предоставить секретные SMS-коды, персональные данные, пин-коды и подобную информацию. Повторю вслед за всеми крупными банками: сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают такие вещи по телефону, это однозначный признак криминала. Просто вешайте трубку», - отметил он.

Парламентарий сообщил, что дискуссия о возможных путях модернизацией законодательства по этим вопросам уже ведется.

«В частности, предлагается ужесточить наказания за утечки персональных данных банковских клиентов, рассматривается возможность блокировки функции подмены номера - ей пользуются преступники, чтобы звонить клиентам от имени банков. И все-таки ключевым способом борьбы с мошенниками всех мастей остается информирование и внимательное отношение к личным финансам», - заключил Александр Семенников.