Как Индия склонила на свою сторону Россию и оставила Китай без друзей

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7 июля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The Print

Photo: Twitter| PTI

Индия и Китай вывели своих военных со спорных территорий на границе в долине реки Галван. Между войсками создана буферная зона. Стороны также разбирают временные сооружения, построенные в пограничной зоне, и отходят от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай.

Отведение войск произошло в соответствии с договоренностью, достигнутой 30 июня в ходе консультаций, которые провели командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Ранее на границе Индии и Китая произошла жесткая рукопашная схватка с применением камней – несколько человек погибли. Обе страны, в связи с этим, подтянули к границе войска.

Но независимо от того, сколько всего времени займёт процесс полного вывода войск, китайская сторона, похоже, возвращается оттуда с пустыми руками. Единственное, что китайцы, несомненно, забирают с собой, – это недоброжелательность другой азиатской державы, гораздо более бедной, но сильной из-за того, что у неё гораздо больше друзей, чем у Пекина – Индии.

Подумайте об этом. Кто встал на сторону Китая, когда он решил агрессивно пересечь границу и решил, что должен вернуть территорию, которой когда-то владел во времена династии Цин? Даже те, кто больше всего задолжал Китаю, например, Лаос (где китайцы строят высокоскоростную железную дорогу для соединения с Китаем) и Джибути (где китайцы построили военную базу), не выступили в открытую в поддержку.

В противоположность этому Индия выстроила в ряд самых важных игроков в мире, некоторые из которых – влиятельные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Американцы были самыми болтливыми из них. Дональд Трамп, заявил на прошлой неделе, что «агрессивная позиция Китая вдоль индийско-китайской границы вписывается в более широкую модель китайской агрессии в других частях мира». Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «изгоем».

Трамп был прав. Только на прошлой неделе русские и китайцы поссорились в социальных сетях, когда некоторые китайские СМИ заявили, что территория современного Приморского края, столицей которого является Владивосток, в прошлом была частью маньчжурских владений Цин. В 1860 году эта территория была аннексирована Российской империей после того, как Китай проиграл Великобритании и Франции во второй опиумной войне.

Конечно, у США есть размолвка с Китаем из -за торговли и того факта, что Пекин поздно сообщил о пандемии коронавируса, тем самым причинив невыразимый вред Америке. Но столкновение на границе Ладакха было гораздо больше, чем просто конфликтом. Поэтому в субботу США ввели в Южно-Китайское море два авианосца, что стало своеобразной демонстрацией силы.

Что касается россиян, то они договорились ускорить выпуск некоторых ракет и бомб во время недавнего визита министра обороны Индии Раджната Сингха в Москву. Примечательно, что Россия спокойно отклонила просьбу Китая не продавать оружие Индии, хотя Россия довольно сильно зависит от продажи оружия Китаю, чтобы поддержать свой собственный ВВП. Тем временем премьер-министр Индии Нарендра Моди принял решение ввести в эксплуатацию российско-индийскую ракету «БраМос».

Вполне вероятно, что теперь Индия укрепит свои новые дружеские отношения соглашениями о свободной торговле, в том числе с Европейским Союзом и США.