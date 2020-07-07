Калининград: в торговых центрах эвакуировали посетителей и сотрудников после угрозы взрыва

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7 июля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В калининградских торговых центрах эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. По данным агентства, информация о минировании на текущий момент не подтвердилась.