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Калининград: в торговых центрах эвакуировали посетителей и сотрудников после угрозы взрыва

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Калининград: в торговых центрах эвакуировали посетителей и сотрудников после угрозы взрыва
фото: pixabey

В калининградских торговых центрах  эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. По данным агентства, информация о минировании на текущий момент не подтвердилась.

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