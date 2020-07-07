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Полиция во Владивостоке выясняет обстоятельства падения жителя с 9 этажа

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Полиция во Владивостоке выясняет обстоятельства падения жителя с 9 этажа
фото: Pixabay

Обстоятельства падения  жителя Приморья с девятого этажа выясняет полиция во Владивостоке. 36-летний уроженец Черниговского района выжил, он госпитализирован, сообщили в правоохранительных органах.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова отметила, что по факту падения мужчины из окна жилого дома во Владивостоке проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома, расположенного на улице Некрасовской.

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