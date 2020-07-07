«Аэрофлот» отказался взять на борт рейса Шанхай-Москва домашних животных. Пассажирам предложили оставить любимцев в аэропорту

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7 июля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

Фото: Елизавета Иванова

Авиакомпания «Аэрофлот» отказала россиянам, купившим билеты на рейс из Шанхая в Москву, в перевозке домашних любимцев. В качестве альтернативы, пассажирам предложили оставить животных в аэропорту. Об этом рассказали несколько пассажиров этого рейса.

1 июля жители России проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Напомним, одной из них является норма об ответственном отношении к животным и «сохранении уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным». Многие считают, что закрепление этих поправок – важный вклад в воспитательную функцию государства по гуманному отношению к животным и к природе. Но все ли готовы этим нормам следовать?

Рейс Шанхай—Москва авиакомпании «Аэрофлот» 4 июля планировался как вывозной для граждан РФ, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса. Некоторые рассчитывали этим рейсом вывезти домой своих домашних животных. Они либо перевозили их самостоятельно, либо просили это сделать местных волонтеров и агентов, если сами уже покинули Китай и не могли вернуться за питомцем. Пассажиры заранее звонили в «Аэрофлот» и спрашивали о возможности перевозки животных. Им говорили, что это чартерный вывозной рейс, что зарегистрировать на него питомца можно только в аэропорту, и что, если с документами все в порядке, проблем с перевозкой не возникнет.

Пассажирка рейса Елизавета Иванова рассказала изданию «Подъём», что уже в аэропорту хозяевам заявили, что не будут брать животных на борт. «До сих пор с нами никто не связывался. «Аэрофлот» полностью игнорирует ситуацию. Сейчас совместно с волонтёрами и другими пострадавшими мы отправили письма с просьбами вернуть животных домой. В данный момент петицию подписало 10 человек. У кого-то собака, у кого-то кошка, у кого-то хорёк. Мы не хотим судов. Всё, что мы просим, чтобы нашим животным предоставили бесплатные места на следующем рейсе. Ведь мы последние деньги потратили на этот рейс из Шанхая».

Многие думают, что такая ситуация произошла, потому что рейс «Аэрофлота» оказался частично коммерческим: граждане Китая выкупили на него две трети мест. По информации Ивановой, большую часть мест для животных на вывозном рейсе заняли китайские заводчики, заплатившие авиакомпании за провоз породистых щенят по 500 долларов.