Депутат МГД Гусева отметила постоянное расширение в столице перечня городских услуг в онлайн-формате
7 июля 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]
В Мосгордуме отметили востребованность электронных сервисов в жизни москвичей. Об этом журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
«В Москве остается все меньше услуг, для которых необходим личный визит в учреждение или ведомство. Электронные сервисы уже давно стали неотъемлемой частью жизни москвичей. Особенно актуальными они оказались во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, когда в столице был введен режим повышенной готовности и москвичи были вынуждены оставаться дома», - сказала Людмила Гусева.
Он уточнила, что каждый человек может найти нужную услугу и решить свой вопрос онлайн.
«Правительство Москвы постоянно отслеживает ситуацию по востребованности электронных услуг среди жителей и расширяет их перечень», - отметила Людмила Гусева.
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