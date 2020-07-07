В ЗСК создается рабочая группа по изменению краевого законодательства

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7 июля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко выступил с инициативой о создании в Законодательном Собрании Краснодарского края рабочей группы по изменению краевого законодательства в соответствии с внесенными в Конституцию РФ поправками.

Спикер поручил председателям профильных комитетов и руководителям партийных фракций в ЗСК подготовить предложения о кандидатурах, которые должны войти в состав рабочей группы. По словам главы парламента, к участию в законопроектной деятельности должны также активно привлекаться эксперты, представители общественных организаций, гражданского общества. Спикер ЗСК поставил задачу депутатам уже в ближайшее время сформировать перечень нормативных правовых актов, в которые потребуется внести изменения.

Комментируя итоги совещания, Юрий Бурлачко подчеркнул, что краевой депутатский корпус ждет масштабная и кропотливая работа по законодательному обеспечению принятых поправок в Конституцию. Так, на уровне страны в план законопроектной деятельности включено более ста федеральных законов. Кроме того, в связи с принятием поправок к Конституции потребуется внести изменения в более чем 650 уставов и региональных законов. То есть в субъектах РФ будет проводится аудит своей нормативной правовой базы.

– Уверен, что мои коллеги, представители всех депутатских объединений краевого парламента, активно включатся в этот процесс. За плечами у всех есть опыт по разъяснению изменений в Конституции, аккумулированию предложений по поправкам. Депутаты краевого парламента готовы к дальнейшей серьезной работе по совершенствованию российского законодательства, – отметил Юрий Бурлачко.