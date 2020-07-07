Врачи не верят в правдивость статистики о погибших от коронавируса. Только 20% медиков готовы с ней согласиться

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7 июля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

В правдивость российской статистике о заразившихся и погибших от коронавируса не верят сами медики. Чуть больше 40 % врачей, работающих с больными COVID-19 cогласны с цифрами официальных штабов.

Социологи из ФОМа и «Левада-центра» провели более 500 врачей, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, а 16% работают в так называемой «красной зоне», где лечат больных. В итоге почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.

В правдивость информации о заразившихся и погибших верят соответственно всего 23 и 21% опрошенных. Врачи также оценили действия государства по борьбе с инфекцией. Самое распространенное мнение – что-то делается, но недостаточно: чаще всего так говорят о диагностировании заболевших и оснащении медучреждений.

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно теряют и простых россияне, если в начале апреля, по данным ФОМа, статистике доверяли 58–59%, то в конце июня – же 46–47%.