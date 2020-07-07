В Совете Федерации предложили решения проблем энергосистемы Кубани

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7 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства и члены научно-экспертного совета при рабочей группе по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Совета Федерации Федерального Собрания РФ обсудили вопросы развития энергетической системы Краснодарского края.

Во встрече также участвовали представители профильных ведомств и энергосбытовых компаний. Совещание провел председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

Как рассказал руководитель отделения научно-экспертного совета по Краснодарскому краю Сергей Федоров, главные цели совета – изучение опыта различных регионов в решении энергетических проблем, помощь в разбирательстве спорных ситуаций, контроль выполнения законодательства, регулирующего сферу энергетики.

Разговор шел прежде всего о том, как способствовать модернизации отрасли в регионе. Одна из основных проблем сегодня – нехватка мощностей в связи с постоянно растущим уровнем потребления. Участники совещания детально проанализировали причины сложившейся ситуации и наметили пути ее решения. Владимир Чепель рассказал о необходимости разработки подробной дорожной карты, которая позволит поэтапно решать вопрос качественного обеспечения Кубани электроэнергией. Особое внимание уделили вопросу энергообеспечения Новороссийска. Этот город интенсивно развивается, поэтому требуется создание дополнительных мощностей. Владимир Чепель предложил отразить это в градостроительном плане города.

В свою очередь Сергей Федоров предположил возможность создания в Краснодарском крае регионального оператора коммерческого учета по примеру Санкт-Петербурга. На встрече также поднимались вопросы установки приборов энергоучета, подготовки кадров для отрасли, создания инжиниринговых центров. Речь зашла и о качестве работы АО «НЭСК-Электросети».

Участники совещания наметили план совместной работы депутатов ЗСК и научно-экспертного совета.