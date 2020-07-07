В Наро-Фоминске полиция задержала молодого человека за жестокое обращение с животными

В Наро-Фоминске задержали молодого человека за жестокое обращение с животными, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Злоумышленник убил ондатру, которая находилась в водоеме. Когда животное приблизилось к берегу, он ударил его по голове пластиковой бутылкой с водой, и оно скончалась.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 21-летний ранее судимый местный житель»,– рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. На парня завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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