В Петербурге на одном из участков зафиксировали 97% проголосовавших против поправок в Конституцию

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7 июля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Официальный итог голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге: 77,66% голосов – «за», 21,63% - «против». При этом, например, на УИК 1786 на улице Савушкина «за» - 99,34%, а на УИК №392 на проспекте Энгельса – рекордные протестные цифры - 97,25% «против».

Согласно ГАС «Выборы», в некоторых избиркомах Петербурга большинство высказалось против поправок. В Выборгском районе в этом смысле отличились 18 участков (ТИКи - 10, 14 и 22).

«Мы с коллегами долго думали, как так случилось, и пришли к мнению, что в территориальных комиссиях подгоняли общий результат под приемлемый, - говорит член другой ТИК (№22) Виктор Дорогостайский. - Видимо, в ночи в среднем по ТИКу выходил перебор поддержки, и, чтобы средний показатель чуть снизить, нескольким участкам приписали протестное голосование».

Дорогостайский отметил, что упомянутые участки позже других сдали протоколы, так как расположены дальше всех от вышестоящей ТИК.

«Наше мнение - голосование по Петербургу было тотально «нарисовано», - говорит координатор движения «Голос» в Петербурге Наталья Менькова. - Только на единичных участках, там, где независимые члены комиссий действительно работали все дни, старались, - там мы видим результаты, близкие к экзитполам».

Таким участком наблюдатели называют, например, 1754-й, где, по данным ГАС «Выборы», 53% избирателей поставили галочку в графе «нет».

Никита Зарецкий, член УИК №1754 рассказал о работе на своем участке:

«Когда я пришел в первый день, мне сказали: «Будешь ходить по квартирам с урной. Мы вам дадим плакаты для расклейки по подъездам и агитационные листовки, которые вы должны выложить на лестничных площадках». Я отказался. И всю неделю досрочного голосования приезжал на участок к 10–11 утра, пересчитывал бюллетени, сверялся с книгами, спрашивал точное количество проголосовавших, визуально оценивал количество бюллетеней в урне, проверял пломбы, на которых с вечера расписался, считал все подписи. Я фотографировал урны перед уходом домой и утром. Явка была крайне мала. Снимал всё не только на фотоаппарат, но и на телефон. Все материалы скидывал в телеграм. При подсчете голосов собственноручно подсчитал практически все бюллетени - брал пачку, показывал ее на камеру и держал так, чтобы всё всем было видно.

У нас даже скандал случился: председатель кричала, что я злоупотребляю своим правом, слишком медленно и слишком внимательно все делаю. Но только так нам удалось осуществить прозрачный и чистый подсчет: против поправок у нас высказались 53% процента избирателей».