Что подали волгоградцам вместо севрюжины с хреном

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7 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]

Архитекторы Главпочтампа как знали, что волгоградцы разделятся по вопросу времени, поэтому спроектировали две башни для

Часовая зона в Волгоградской области оказалась важнее Конституции. Мы уже давно поняли, что повлиять на власть российскую у нас возможности нет. Была надежда, что хоть как-то нас ещё может услышать власть местная. Но свои местные в лучших традициях марлезонского балета разыграли его вторую часть, когда объявили и исполнили процедуру голосования за местное и московское время.

Спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин, по предыдущей должности вице-губернатор, отвечающий за внутреннюю политику, далеко в историю ходить не стал. В советские времена роль приманки на выборах исполнял буфет. В наше продуктово-бездефицитное время заманихой, повышающей явку, Блошкин предложил опрос по времени. Вместо севрюжины с хреном.

Опробовали его два года назад во время голосования за Президента Российской Федерации. Надо заметить, вопрос завёл волгоградцев похлеще битв остроконечников и приверженцев разбивать яйца с их тупой стороны. Спорили, чуть ли не до первой крови, как жить лучше: по московскому или местному плюс один час времени. И в итоге дали желаемый результат – члены избирательных участков констатировали, что пришедшие голосовать волгоградцы прохладно ставили галочки в вопросе Конституции и горячо требовали бланки опроса кручения стрелок. «Люди многие не скрывают, что шли голосовать только из-за времени. Уже после люди проходили в зал для голосования по поправкам», - подтвердила и руководитель фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Тамара Головачева.

Бдительные граждане сразу заметили, что эти бланки имеют странный вид – ни печатей, ни номеров, ни других защитных знаков на них нет. Выдавались по первой просьбе, даже без предъявления паспорта. Фамилию голосующего по времени записывали от руки в какой-то гроссбух. В общем, хочешь каркнуть – подходи, бери, никакой очереди. И то движуха. Самарцев, а именно по «самарскому» часовому поясу отстроено местное волгоградское время, например, спрашивали, хотят ли они, чтобы их городу присвоили высокое звание «Город трудовой доблести». Никакой интриги, так себе сюжет. Правда, в Самаре ещё и викторину устроили, выиграть можно было машины и квартиры. Меркантильные души, никакого патриотизма. Другое дело - Волгоград. Два года назад на референдуме решили, что будем жить по местному, а теперь передумали, что негоже от Москвы отслоняться и проголосовали за местное. Ну, в смысле, как проголосовали. Нам так официально объявили: «Свыше 65%, а это 900 тысяч жителей нашей области, высказались за московское время. Активнее голосовал Волгоград». А как там на самом деле? Кто-то знает, но не мы. Беспроигрышный вариант: кручу-верчу - время хочу.

А если кому-то очень хочется, можно и быстро порешать. Уже на 9 июля, запланировано заседание облдумы. Вопрос №1 - «О результатах мероприятий, проведенных на территории Волгоградской области и направленных на выявление мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области». По результатам ожидается обращение в Госдуму, а затем уже осенью и подстройка под московское время. Тогда уж и зарплаты надо к московским подтягивать. Эх, заживем, как столица!

о главном

По информации Волгоградской областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов УИК в поддержку внесения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовало 83,39% участников голосования, принявших участие в голосовании, против – 15,86% принявших участие в голосовании. Явка участников голосования в Волгоградской области составила 80,40%.

о деньгах

Организация опроса населения для выявления мнения об исчислении времени стоила конкретных бюджетных денег. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов муниципалитетам на организацию этих мероприятий. Всего из бюджета области на эти цели выделено около 10 миллионов рублей. Из них Волгограду – 2 миллиона 150 тысяч рублей, Волжскому – 649 тысяч рублей, Михайловке – 412 тысяч рублей. Жители региона могли высказать свое мнение о времени с 25 июня по 1 июля.