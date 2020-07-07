Финансовая помощь пострадавшему волгоградскому бизнесу

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7 июля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Пандемия коронавирусной инфекции – это не только медицинская тема. Она ещё и про экономику и финансы

Пандемия коронавирусной инфекции – это не только медицинская тема. Она ещё и про экономику и финансы, поскольку ограничительные меры коснулись деятельности практически всех предприятий. Сильно пострадали в период режима самоизоляции предприятия малого и среднего бизнеса.

Специально для оказания финансовой поддержки субъектам МСП Фондом микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области разработана программа микрофинансирования «Оздоровление». Первоначальная сумма, которую предприниматели могли получить, - 300 тысяч рублей. После 22 июня, когда масштабы пострадавшего бизнеса увеличились, увеличилась - до 500 тысяч рублей - и сумма займа.

- Всего с начала 2020 года мы предоставили займы 98 субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 29,9 миллионов рублей, - рассказала директор государственного фонда «Региональный микрофинансовый центр» Людмила Багандова. – После 22 июня буквально за несколько дней успели одобрить заявки семи субъектам МСП и выдать 3,3 миллиона рублей. Теперь со 2 июля сумма увеличена до двух миллионов рублей. То есть под низкий процент – от 2 до 4,5, предприниматели Волгоградской области могут рассчитывать на финансовую поддержку, которая поможет пострадавшим вновь организовать и продолжить работу.

По словам директора государственного фонда чаще всего за займами обращаются представители общепита и туризма, на втором месте – грузо - и пассажирские перевозчики, за ними - парикмахерские.

Потратить деньги можно на оплату ранее заключенных и действующих на момент предоставления микрозайма договоров на поставку товаров, работ, услуг, включая приобретение, ремонт, реконструкцию основных средств, модернизацию производства.

Или на оплату аренды помещений, предназначенных для предпринимательской деятельности. Можно выплатить текущую заработную плату сотрудникам, оплатить коммунальные платежи. Целью микрофинансирования так же может быть рефинансирование действующих кредитных обязательств по кредитным договорам, договорам лизинга и другие.

- Программа «Оздоровление» будет точно действовать до конца года, - пообещала Людмила Багандова. – Мы найдем средства для всех, кто попадает под её критерии. Обиженных не будет. Единственные причины, по которым можно получить отказ, - это несоответствие ОКВЭД или плохая кредитная история. И то, к каждому случаю мы подходим индивидуально и стараемся помочь.

Подробную информацию можно получить у специалистов Фонда по телефонам в Волгограде:

+7 (8442) 35-24-88

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