Школьникам Волгограда разрешили в лагеря

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7 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Для школьников, и даже больше для их родителей, вышло послабление

Губернатор Андрей Бочаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции для пожилых жителей области, а с середины июля разрешил открыть школьные лагеря.

Неработающие пенсионеры 65+ по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, и как группа риска по ковид-19 не покидать свои дома. А вот для школьников, и даже больше для их родителей, вышло послабление. 15 июля откроют школьные лагеря, в которых сейчас идёт активная работа по санобработке и дезинфекции. По требованию Роспотребнадзора во всех классах установят лампы для обеззараживания.

Пребывание в пришкольном лагере будет стоить родителям 162 рубля, с учётом двухразового питания. Время работы лагеря с 8-30 до 13-30. Смена продлится 18 дней, там смогут провести время около 15 000 волгоградских детишек. В начале каждого дня – обязательное измерение температуры. Основные занятия должны проходить на улице, на открытом воздухе.