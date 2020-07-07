Депутат МГД Елена Самышина: Городские поликлиники возвращаются к обычному режиму работы

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7 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Городская поликлиника, фото соцсети

Городские поликлиники возвращаются к обычному режиму работы при положительной динамике сокращения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный врач городской поликлиники №3, депутат Московской городской думы Елена Самышина.

«На сегодняшний момент, конечно, хотелось бы отметить, что мы уже приближаемся, так скажем к нормальной, мирной жизни. Последние три месяца было непросто: оперативно были развернуты специальные амбулаторные диагностические центры, КТ-центры, которые на сегодняшний день постепенно начинают возвращаться к обычному режиму. Сегодня первый день, когда мы работали в своих поликлиниках. Вернулись в свои здания, привычные свои рабочие места медики»,- сказала Елена Самышина.

По словам депутата, перед возвращением к обычному режиму в медицинских учреждениях была проведена тщательная дезинфекция.

«За последние четыре дня была проведена тщательная дезинфекция, обработка нашего учреждения. Медики все были протестированы. Безусловно, пока сохраняется и масочный, и перчаточный режим. Всем пациентам на входе измеряется температура, то есть часть мер, конечно, уже сняты, такие серьезные, самые строгие, но тем не менее, мы еще пока не расслабляемся. Возвращаясь потихонечку к нормальной жизни, мы все-таки сохраняем ряд самых важных, принципиальных ограничений», - отметила Елена Самышина.

Она добавила, что в период пандемии коронавируса на базе городской поликлиники №3 был развернут КТ-центр.

«На базе нашей городской поликлиники №3 был развернут очередной КТ-центр, который три месяца полноценно работал на пациентов с коронавирусом. Надо сказать, что мы в апреле принимали ежедневно около 90-100 пациентов, то в июне месяце у нас количество пациентов сократились. В конце прошлой недели это были единичные пациенты с подтвержденным коронавирусом», - заключила депутат.