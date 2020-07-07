Коронавирус 7 июля: у россиян денег нет и не будет, а вирус может быть совсем не китайским

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 11 774 957 человек. Погибли 541 273 инфицированных, вылечились – 6 742 141.
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В Минкомсвязи разработали систему отслеживания находившихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией людей. «В качестве исходных данных функционирования системы отслеживания используются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов…, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней», – говорится в тексте проекта. При обнаружении нужного человека будет учитываться время совместного нахождения абонентов и особенности перемещения в течение наблюдаемого периода.
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В России наблюдается спад эпидемии, при этом потребительского роста не происходит. Специалисты ВЦИОМ на основе опросов выяснили, что население ожидает ухудшения своего материального положения. Людей особо беспокоит благополучие в будущем. Тревогу ощущают как работающие граждане, так и безработные. Получатели государственных пособий тоже оценивают своё положение как неудовлетворительное. По мнению респондентов, власти принимают недостаточные меры для улучшения достатка россиян. Экономические эксперты предсказывают дальнейшее снижение доходов россиян во второй половине года. Проблемы экономики не преодолены, что крайне негативно сказывается на потребительском поведении.
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Оксфордский профессор доктор Том Джефферсон из Оксфорда подверг сомнению китайский паспорт коронавируса. Он объяснил британцам, что COVID-19 был на планете и до начала пандемии. Но раньше он спал. «Коронавирус, возможно, дремал по всему миру и появился, когда условия окружающей среды были подходящими для его процветания, а не начинался в Китае», — заявил доктор Том Джефферсон. Почему профессор из Оксфорда не сказал прямо, что в этом виноваты те же ученые, не очень понятно. Условия окружающей среды могли измениться только под воздействием внешних сил, которые повлияли на нее. Это выбросы в окружающую среду. А над этими допусками работают те же самые ученые. Кроме того, благоприятным условием для коронавируса мог быть ослабленный иммунитет. Иммунитет мог ослабнуть у всех людей на планете. Бытовая логика подсказывает, что это из-за качества питания. Производители продуктов питания намешивают в свой товар всевозможную дрянь, которая удешевляет производство. В разработке нормы этих добавок принимают участие те же самые ученые. Теперь пандемия бушует по всей планете. А ученые, вот, пытаются свалить свою вину на окружающую среду.
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Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Первая группа добровольцев получила вакцину более трех недель назад, вторая — чуть больше двух недель назад. Здоровье почти 40 добровольцев, на которых испытывают вакцину в военном госпитале имени Бурденко, также остается в норме, побочные эффекты от препарата не зафиксированы.
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Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что на территории страны наблюдается снижение смертности среди заразившихся коронавирусом нового типа, несмотря на растущее число случаев заболевания. По словам Трампа, новые случаи заражения COVID-19 растут из-за массового тестирования, показатели смертности в свою очередь являются низкими и стабильными.
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Российские врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане на берегу Каспийского моря, сообщило правительство республики.
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