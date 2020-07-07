Коронавирус 7 июля: у россиян денег нет и не будет, а вирус может быть совсем не китайским

В России наблюдается спад эпидемии, при этом потребительского роста не происходит. Специалисты ВЦИОМ на основе опросов выяснили, что население ожидает ухудшения своего материального положения. Людей особо беспокоит благополучие в будущем. Тревогу ощущают как работающие граждане, так и безработные. Получатели государственных пособий тоже оценивают своё положение как неудовлетворительное. По мнению респондентов, власти принимают недостаточные меры для улучшения достатка россиян. Экономические эксперты предсказывают дальнейшее снижение доходов россиян во второй половине года. Проблемы экономики не преодолены, что крайне негативно сказывается на потребительском поведении.

Оксфордский профессор доктор Том Джефферсон из Оксфорда подверг сомнению китайский паспорт коронавируса. Он объяснил британцам, что COVID-19 был на планете и до начала пандемии. Но раньше он спал. «Коронавирус, возможно, дремал по всему миру и появился, когда условия окружающей среды были подходящими для его процветания, а не начинался в Китае», — заявил доктор Том Джефферсон. Почему профессор из Оксфорда не сказал прямо, что в этом виноваты те же ученые, не очень понятно. Условия окружающей среды могли измениться только под воздействием внешних сил, которые повлияли на нее. Это выбросы в окружающую среду. А над этими допусками работают те же самые ученые. Кроме того, благоприятным условием для коронавируса мог быть ослабленный иммунитет. Иммунитет мог ослабнуть у всех людей на планете. Бытовая логика подсказывает, что это из-за качества питания. Производители продуктов питания намешивают в свой товар всевозможную дрянь, которая удешевляет производство. В разработке нормы этих добавок принимают участие те же самые ученые. Теперь пандемия бушует по всей планете. А ученые, вот, пытаются свалить свою вину на окружающую среду.