Программа партии Прилепина: референдум о присоединении Донбасса, отмена ЕГЭ и помощь пенсионерам

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7 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захар Прилепин, фото Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную кампанию, одним из пунктов которой является организация референдума по самопровозглашенным республикам Донбасса и Приднестровью.

Члены партии призывают немедленно включить в состав России не только ДНР и ЛНР, но Абхазии и Южную Осетию на правах субъектов и построению полноценного Союзного Государства РФ, а также Белоруссию с общими органами власти, бюджетом и рублем в качестве единой валюты.

При этом они предлагают отменить ЕГЭ, увеличить число бюджетных мест в вузах и гарантировать им первое место работы после выпуска. Не забыты и работающие пенсионеры, за ними просят закрепить права на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими, установить пенсионный возраст на уровне 60 лет.

А каждому новорожденному нужно открывать депозитный счет на миллион рублей с возможностью использования этих денег через 18 лет для оплаты образования или покупки недвижимости, говорится в программе. Еще можно ввести ежемесячный базовый безусловный доход в размере 2500 рублей.