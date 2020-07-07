Рост зараженных COVID-19 зарегистрирован в Кузбассе: министр здравоохранения заразился коронавирусом

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7 июля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин и три сотрудника ведомства заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно во вторник, 7 июля.

«Поскольку сотрудники Минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19. Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин», – пояснили в региональном ведомстве.

Собеседница отметила, что заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Она добавила, что выявлены контактные лица и отправлены на домашнюю изоляцию. По ее словам, в Кемеровской области продолжается рост зараженных коронавирусом.

«Медицинские работники Кузбасса ежедневно сталкиваются с риском заражения новой коронавирусной инфекцией, трудятся в непростых условиях и готовы жертвовать собой ради спасения других», - напомнила она, поблагодарив всех врачей и медсестер.

За все время пандемии в регионе выявлено 2 134 случая коронавируса.