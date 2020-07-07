Стартует прием заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске-2020»

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7 июля 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Радиостанция «Челябинское эхо» и 31 канал объявили дату начала приема заявок на участие в мультимедийном проекте «Сделано в Челябинске».

Руководители и собственники предприятий, желающие побороться за премию в виде рекламного сопровождения бизнеса на 1 млн рублей, смогут присылать заявки с 3 августа. Прием будет открыт на сайте «Челябинского эха» echochel.ru до 3 сентября.

Как все будет проходить

Из всех присланных заявок организаторы проекта и экспертный совет выберут десять. Эти компании станут финалистами премии. Представители и руководители данных предприятий смогут в эфире «Челябинского эха» и 31 канала рассказать о своем бизнесе: о его становлении, достижениях, об уникальности продуктов и ли услуг, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться, о методах выхода из кризисных ситуаций, о работе с кадрами, клиентами и партнерами.

Организаторы будут приглашать директоров компаний в эфир каждую неделю. Запланировано десять больших интервью с финалистами. Они будут транслироваться в период с середины сентября до начала декабря 2020 года. Вместе с ведущим деятельность компаний-финалистов будут анализировать эксперты из разных сфер бизнеса. На 31 канале также будет выходить «Дневник премии» — видеоролики, снятые на производственных площадках предприятий и в офисах.

После того, как состоятся все интервью, экспертный совет проекта соберется на заседание и определит лауреатов премии. Их имена будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет в середине декабря. Главным призом станет годовое рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.

Зачем участвовать в проекте «Сделано в Челябинске»

Организаторы проекта хотят привлечь внимание к предприятиям, которые вносят значимый вклад в создание и развитие уникальных продуктов и услуг на территории Челябинска и области. Участники получают возможность расширить деловые контакты и узнаваемость своего бизнеса, а также сформировать его позитивный имидж.

Справка

В 2020 году мультимедийный проект «Сделано в Челябинске» будет запущен в шестой раз. Впервые он вышел в эфир в сентябре 2015 года. С тех пор на радио и телевидении о своем бизнесе рассказали 270 руководителей. Общее количество эфирного времени составило порядка 200 часов. На сайтах «Челябинского эха», 31 канала и партнеров было размещено свыше 250 публикаций о финалистах и победителях премии.

Подробности и условия участия можно узнать в Положении о премии на сайте

https://echochel.ru/news/v-avguste-startuet-priem-zayavok-na-soiskanie-biznes-premii-sdelano-v-chelyabinske-2020/

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