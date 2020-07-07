«Уралочка» организовала в Златоусте флешмоб в поддержку России

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7 июля 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы команды «Динамо-Уралочка»

Ватерпольная команда «Уралочка» провела необычную тренировку. Прямо на спортивной площадке возле Центра олимпийской подготовки упражнения ватерполисток сменились построением в цвета государственного флага России.

После чего все дружно запустили в небо шары и проскандировали «Россия». Таким флешмобом спортсменки Златоуста поддержали принятие поправок в Конституции и выразили свое отношение к будущему страны. В нем участвовали игроки основного и молодежного составов «Уралочки», а дирижировал главный тренер команды Михаил Накоряков.

«Мы — самая молодая ватерпольная команда России, и нам небезразлично будущее нашей страны. Наши спортсменки защищают честь Златоуста, Челябинской области, всей России, им жить и работать в нашей стране. Все девчонки, которым более 18 лет, сходили первого июля на избирательные участки и проголосовали. А сейчас мы решили таким спортивным образом выразить свою поддержку принятию поправок в Конституции», — отметил Михаил Накоряков, главный тренер команды «Уралочка».

Эльвина Каримова, капитан команды «Уралочка» подчеркнула, что на подготовку не понадобилось много времени.

«Отрепетировали буквально за 10 минут, мы же все-таки спортивная команда, — сказала она. — Так что даже интересно было провести такую необычную тренировку. Изменения в Конституцию касаются всех жителей России, а нам молодежи, очень важно, чтобы было нормальное будущее».