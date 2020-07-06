Мнение: Российская пропаганда имеет влияние в Латвии

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6 июля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Владислав Иноземцев, фото соцсети

Российский экономист и социолог из Вашингтона Владислав Иноземцев высказал свое мнение латвийским СМИ о российской пропаганде. Он считает, что в Латвии существует «дух пятой колоны», которая голосует за Владимира Путина.

« Я думаю, что многие годы пропаганды в Латвии не прошли бесследно. Я довольно регулярно бываю в Латвии и Эстонии. Многие граждане России, которые давно живут на Западе, очень подвержены российской пропаганде. Они смотрят российские каналы и убеждены, что у России огромные успехи и высокий уровень жизни. И Путин обо всех заботится. В Балтии ситуация усугубляется тем, что потенциальные конфликты между властями и русскоязычными в этих странах хорошо используются российской пропагандой. Чувствуется дух «пятой колоны». Он подтверждается результатом голосования», - заявил г-н Иноземцев.

В Латвии с 25 июня по 1 июля проходило голосование граждан России ( с видом на жительство). Избирательным правом воспользовались 1469 граждан РФ.

Итоги: 2391 голос (96, 84%) был отдан «ЗА», 55 голосов (2, 23%) – против. А 23 бюллетеня признаны недействительными.