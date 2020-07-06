Легко ли быть молодым в Латвии? 

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6 июля 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Молодежь Латвии, фото соцсети

Молодежь в Латвии разная: одни стремятся уехать их страны, чтобы найти свою судьбу в дальних странах, другие считают, что где родился, то там и сгодился. Молодежь в Латвии… продвинутая и несомненно талантливая.

Если быть совершенно откровенным, то Латвия теряет молодежь: по данным Центрального статистического управления в стране (на начало года) проживало 122 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это не очень хороший показатель! Еще лет шесть обратно молодежи было в два раза больше.

«Численность молодежи в Латвии сокращается быстрее, чем численность в целом, поэтому значительно уменьшается ее доля в общей численности населения в целом. Это низкий показатель в странах ЕС», - прокомментировала заместитель директора департамента социальной статистики Байба Зукула.

Нет сомнений, что молодежь Латвии предпочитает, например, получать образование в Англии, Германии, США, но не в своей стране. Министерство образования и науки, Союз работников образования и науки Латвии в один голос заявляют, что в стране катастрофически не хватает педагогов. Каждый второй преподаватель старше 50 лет! Набор студентов на новый академический год не дает больших надежд на то, что проблема будет решена. Почему молодые люди не очень охотно стремятся на педагогический факультет?

Анда, 20 лет, студентка университета в Даугавпилсе: «Я решила, что буду учиться в Латвии. У меня такие семейные обстоятельства. Я просто не могу уехать. Конечно, я думала об учебе за границей… Многие мои одногруппники проучились один год и перевелись в вузы за пределами Латвии. И дело тут не в качестве знаний. Преподаватели отличные! Дело в том, что жить потом «на копейки» никто не хочет».

А что говорит статистика о безработице молодежи в Латвии?

Факт! В Латвии уровень безработицы среди молодежи выше, чем в соседних странах. По сравнению, например, с 2015 годом уровень снизился с 24% до 15%. Но, среди стран Балтии в Латвии сохраняется самая высокая безработица среди молодых людей.

Есть еще один аспект: в Латвии очень высокий уровень самоубийств среди подростков…

«На самом деле ситуация со здоровьем детей и молодежи – критичная. Об этом говорить статистика: в Латвии очень высокий уровень самоубийств. Самый высокий в странах Балтии. Возрастная группа – от 20 до 24 лет. Возможно, что причина в одиночестве, в незнании, как дальше жить…»,- заявила эксперт в сфере защите прав и интересов детей Дайга Эйдука.

Но есть и те, кто несомненно находит свой путь в Латвии и не собирается уезжать из страны…

DJ AFTY, 25 лет: «Я понимаю, что многие молодые люди пытаются построить свою карьеру за границей. Я отношусь к этому двояко: учиться, конечно, можно и в Германии, США, России, но корни-то тут, в Латвии.

Где родился, то там и сгодился. Я высказываю свое мнение. Никогда не поверю, что в Латвии нельзя сделать карьеру! Было бы желание. Я, например, получаю образование за пределами Латвии, а в своей стране работаю… Мне нравится быть диджеем. Это мое хобби. Если честно, то я пока не решил… Буду ли работать в области медицины или продолжу заниматься музыкой. Все дороги открыты».

Легко ли быть молодым в Латвии?

Кому как…