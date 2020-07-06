Депутат МГД Козлов: Открытие продухов в московских домах спасёт жизни тысяч бездомных кошек

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Минстрой России скорректирует спорный пункт постановления по содержанию многоквартирных домов, в соответствии с которым все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны были закрыть сетками. Об этом в беседе с журналистами, рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов.

Как отметил Александр Козлов, речь идет о новом проекте постановления правительства РФ «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», который Минстрой опубликовал в начале июня и который сейчас проходит общественное обсуждение и экспертизу. Среди прочего в нем говорилось о необходимости поставить на все проемы, каналы и отверстия технического подполья сетки для защиты от грызунов.

Александр Козлов начал добиваться открытия продухов в многоквартирных домах больше пяти лет назад.

«Держать их открытыми необходимо, чтобы уберечь от мучительной смерти тысячи кошек, которые живут в подвалах московских домов, ведь их вынужденное обитание там – следствие безответственности человека, отмечал депутат. Указание закрывать продухи он называл «жестоким, опасным и ошибочным», поскольку грызуны могут найти и другие способы проникнуть в дом, а для кошек такая преграда будет непреодолима. Сейчас удалось договориться о том, чтобы оставлять открытым хотя бы один продух».

«Несколько последних лет такая дискуссия продолжается, и экспертным сообществом, и зоозащитным сообществом, и органами власти. Наконец-то договорились о том, что один продух должен сохраняться. Это позволит кошек, как неотъемлемый элемент экокультуры, сохранить. И тем самым обезопасить жителей от вредных грызунов. И найти баланс всех интересов. Поэтому сейчас будет дорабатываться этот проект постановления правительства, который находится на общественном экспертном обсуждении. Уверен, что в рамках уже проведенной дискуссии, заседания на комитете Госдумы по экологии сможем какое-то компромиссное решение найти», – прокомментировал Александр Козлов..

Он напомнил, что его позицию поддерживают и зоозащитники. В Москве над подвальными продухами в домах активисты размещают специальные наклейки с обозначением места «входа-выхода» котов.

«Инициатива такая появилась. Там, где исторически, традиционно, в тех дворах, где кошки обитают, такие наклейки над продухом начали делать, дабы уже и коммунальщики понимали и не заваривали его, никак не закрывали. Тем самым появляется такое наглядное обозначение. Это хорошая инициатива, которая в дальнейшем и в регионах может быть распространена», – подчеркнул Александр Козлов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил усилить административную ответственность за нарушения в сфере обращения с животными в срок до 1 декабря этого года, а в Конституцию РФ принята поправка о «формировании в обществе ответственного отношения к животным».

«Необходимо найти золотую середину, потому что кошки не должны страдать, не должно быть жестокого обращения с животными. Это у нас сейчас усилилось и поправкой в Конституцию, которая вступила в силу, где речь идет как раз об ответственном, гуманном обращении с животными. Президент дал поручение о том, чтобы обобщить практику о жестоком обращении. Такая работа будет проведена. На самом деле это тоже большой шаг, который наше общество делает в рамках гуманного отношения к животным. Мы долгое время смотрели на другие страны, и вот сейчас уже не только говорим, но и делаем», – подчеркнул Адександр Козлов.

По его мнению, это может стать основой для принятия законов об ответственном обращении с животными в регионах.