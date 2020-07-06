Депутат МГД Святенко считает полезным создание портала для консультаций по вопросам трудового права

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6 июля 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Инна Святенко, фото соцсети

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Мосгордумы Инна Святенко считает, что в городе будет полезно создать портал для онлайн-консультаций граждан по вопросам трудового законодательства, соответствующее обращение депутат направила в столичный департамент труда и социальной защиты. Об этом она сообщила журналистам Агентства городских новостей «Москва».



«На протяжении нескольких месяцев я провожу приемы граждан в формате онлайн. Во время дистанционного тематического приема, организованного по инициативе Секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, посвященного защите трудовых прав граждан, жители озвучили не только вопросы, волнующие их, но и выступили с инициативами в данной сфере. Например, заявительница из моего избирательного округа, района Марьино, высказалась о необходимости создания городского портала, на котором будет организовано в режиме реального времени онлайн-консультирование граждан по вопросам трудового законодательства. Считаю, что это было бы полезно для многих, и уже направила обращение в департамент труда и социальной защиты Москвы», - сказала Инна Святенко.

Депутат отметила, что во время режима самоизоляции многие компании и организации столкнулись с проблемой оформления правовых отношений с сотрудниками из-за отсутствия нормативной правовой базы. «Учитывая данные обстоятельства, Мосгордумой в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Государственной думы был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации». Данный документ закрепляет норму о том, что в трудовом договоре, приложении к нему, либо отдельном соглашении сторон в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме», - уточнила она.

Инна Святенко назвала внесенный законопроект актуальным для миллионов граждан: сотрудников, которые в связи с пандемией COVID-19 временно или частично осуществляют свою трудовую деятельность в дистанционной форме, и работодателей, столкнувшихся с проблемой оформления соответствующих правовых отношений. «Необходимость внесения изменений поддержали и коллеги из Совета Федерации, и депутаты Госдумы. 16 июня 2020 года Коллективом авторов в Государственную думу был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы», направленный на защиту прав работников, осуществляющих свою трудовую деятельность вне стационарных рабочих мест», - подытожила парламентарий.