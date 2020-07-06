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Депутат МГД Святенко считает полезным создание портала для консультаций по вопросам трудового права

, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Святенко считает полезным создание портала для консультаций по вопросам трудового права
Депутат Мосгордумы Инна Святенко, фото соцсети

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Мосгордумы Инна Святенко считает, что в городе будет полезно создать портал для онлайн-консультаций граждан по вопросам трудового законодательства, соответствующее обращение депутат направила в столичный департамент труда и социальной защиты. Об этом она сообщила журналистам Агентства городских новостей «Москва».


«На протяжении нескольких месяцев я провожу приемы граждан в формате онлайн. Во время дистанционного тематического приема, организованного по инициативе Секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, посвященного защите трудовых прав граждан, жители озвучили не только вопросы, волнующие их, но и выступили с инициативами в данной сфере. Например, заявительница из моего избирательного округа, района Марьино, высказалась о необходимости создания городского портала, на котором будет организовано в режиме реального времени онлайн-консультирование граждан по вопросам трудового законодательства. Считаю, что это было бы полезно для многих, и уже направила обращение в департамент труда и социальной защиты Москвы», - сказала Инна Святенко.

Депутат отметила, что во время режима самоизоляции многие компании и организации столкнулись с проблемой оформления правовых отношений с сотрудниками из-за отсутствия нормативной правовой базы. «Учитывая данные обстоятельства, Мосгордумой в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Государственной думы был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации». Данный документ закрепляет норму о том, что в трудовом договоре, приложении к нему, либо отдельном соглашении сторон в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме», - уточнила она.

Инна Святенко назвала внесенный законопроект актуальным для миллионов граждан: сотрудников, которые в связи с пандемией COVID-19 временно или частично осуществляют свою трудовую деятельность в дистанционной форме, и работодателей, столкнувшихся с проблемой оформления соответствующих правовых отношений. «Необходимость внесения изменений поддержали и коллеги из Совета Федерации, и депутаты Госдумы. 16 июня 2020 года Коллективом авторов в Государственную думу был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы», направленный на защиту прав работников, осуществляющих свою трудовую деятельность вне стационарных рабочих мест», - подытожила парламентарий.

ГБ
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