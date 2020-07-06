Росстат: Петербург и Москва не вошли в тройку лидеров вовлеченных регионов Интернет-пространства
6 июля 2020, 19:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
В минувшем году самое большое число пользователей Сети на 100 человек было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. В интернет-пространство в регионе вовлечено 94% населения.
На втором месте по доле пользователей Сети расположился Ханты-Мансийский автономный округ. В нём Интернетом пользуются 93% жителей. Далее следует Чукотка. В регионе в онлайн-пространство вовлечено 92% населения. В пятёрку лидеров также вошли Севастополь (91%) и Москва (90%).
Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян заявил, что вовлеченность населения в онлайн-пространство в малых городах зачастую бывает выше, чем в крупных. Связано это с тем, что сеть для них-фактически единственный источник развлечений и полезной информации.
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