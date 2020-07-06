Сааремаа: очарование острова журавлей

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6 июля 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сааремаа или «островная земля» - самый большой и популярный остров Эстонии. Когда-то Сааремаа обозначалось, как весь архипелаг, а остров Курессааре называли «островом журавлей». Сегодня Сааремаа знают многие, потому как это место спокойствия, уникальной природы и потрясающей энергетики.

Уж не знаю как кому, но лично мне сразу же в глаза бросается… ландшафт острова: конечно, Балтийское море, но и много озер, которые утопают в лесах. Кстати, леса на острове занимают 40% его площади. Как рассказывают старожилы, еще в поздний ледниковый период архипелаг был покрыт толстым слоем льда, который «давил» на земную кору и тем самым поверхность острова была вдавлена. Но лед растаял и давление исчезло, и начался продолжающийся по сей день подъем поверхности. Около 2 мм в год.

Остров, конечно, уникальный: очарование природы тесно гармонирует с исторической архитектурой. Создается такое впечатление, что ты вернулся на несколько веков назад: средневековые церквушки, развалины, деревушки и ветряные мельницы.

Когда-то на Сааремаа были сотни ветряных мельниц, но сейчас осталось пять квадратных башен, которые до сих пор являются рабочими «механизмами». Безусловно, ветряные мельницы – символ острова.

Первое упоминание острова историки нашли в древнескандинавских сагах, где Сааремаа называли «округ». Позже немцы именовали остров, как Эзель. А в Новгородской летописи упоминается такое название, как «островьская земля». Это буквальное название Сааремаа, но только на финском и эстонских языках.

А вот археологические находки свидетельствуют, что остров был населен еще 5000 лет назад. Историки утверждают, что жители острова Сааремаа были добрыми и очень отважными, но не давали никому завладеть своей землей. У них даже были стычки с викингами, которые хотели установить свои порядки на острове. Сааремаа был очень богатой землей древней Эстонии и местом пристанища эстонских пиратов. Есть такой факт! Когда-то тевтоны, ливы напали на эстов, то жители острова не стали сидеть «сложа руки», а приплыли наводить порядок и завалили камнями устье Дюны.

Сегодня остров Сааремаа – место отдыха. И это совершенно понятно: богатая флора и фауна, мягкий морской климат, средневековая история…

В ближайшем номере читайте, что пришлось пережить острову за века.

Продолжение следует…